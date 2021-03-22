Парижане вышли в лидеры. Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Лионом

21 марта в чемпионате Франции прошли поединки 30-го тура.
Дубль Килиана Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Лионом» (4:2). Парижане вышли на первое место, так как «Лилль» оступился, проиграв дома «Ниму» (1:2).
В Лиге 1 лидируют: «ПСЖ», «Лилль» (по 63), «Лион» (по 60), «Монако» (59), «Ланс» (48), «Марсель» (45).
Лига 1. 30-й тур
«Лион» – «ПСЖ» – 2:4
Голы: Слимани, 62, Корне, 81 – Мбаппе, 15, 52, Данилу Перейра, 32, Ди Мария, 47.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 78), Тиагу Мендес (Дюбуа, 56), Какере, Лукас Пакета, Депай (Гимарайнс, 56), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 74), Кадевере (Слимани, 56).
ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 86), Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Гей (Эррера, 86), Данилу Перейра, Верратти, Ди Мария, Мбаппе (Неймар, 70), Кин (Дракслер, 90+2).
Предупреждения: Кадевере, 40. Диоманде, 90+1.
Судья: Тюрпен (Франция).
21 марта. Лион. Стадион «Люмьер».
Другие результаты игрового дня:
- Страсбург – Ланс – 1:2
- Брест – Анже – 0:0
- Дижон – Реймс – 0:1
- Монпелье – Бордо – 3:1
- Нант – Лорьян – 1:1
- Лилль – Ним – 1:2
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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