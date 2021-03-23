Турция
0 : 0
Нидерланды
24.03.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Турция - Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

На поле сойдутся участники будущего Евро-2020

  • 23.03.2021 13:02
  • 419 просмотров
  • 0 комментариев
Турция - Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© UEFA

В среду, 24 марта, в Стамбуле на поле «Олимпийского стадиона Ататюрка» состоится матч группы G квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Турции примет сборную Нидерландов.

Сборная Турции

Турецкая дружина подходит к старту в евроотборе на чемпионат мира 2022 года в статусе участника Евро-2020, который, как известно, состоится будущим летом. В квалификационной группе Н подопечные Шенола Гюнеша заняли второе место, пропустив вперед себя лишь команду Франции. В 10 матчах турки набрали 23 очка, одержав 7 побед, дважды сыграв вничью и проиграв один раз. Французы опередили сборную Турции на два пункта, а сами евроазиаты добились отрыва в четыре очка от  команды Исландии.

Впрочем, отборочный турнир на Евро-2020 финишировал еще осенью 2019 года. Осенью же 2020-го турки, как и другие европейские дружины, выступили в Лиге наций УЕФА. Играли они в группе 3 дивизиона В, и оказались в итоге на его задворках. В шести встречах команда Гюнеша одержала одну победу при трех ничьих и двух поражениях. В итоге, с шестью набранными очками она по дополнительным показателям уступила сборной Сербии, и замкнула квартет. В следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА команда Турции будет играть уже в Лиге С.

Сборная Нидерландов

Национальная команда Нидерландов, как и турецкая, летом этого года сыграет в финальном турнире чемпионата Европы-2020. Отбор на Евро она провела успешно под руководством Рональда Кумана, который, напомним, летом 2020 года, ушел из сборной в «Барселону». В квалификационной группе С «оранжевые» заняли второе место. В 8 матчах они набрали 19 очков (6 побед, 1 ничья, 1 поражение). Это лишь на два пункта меньше, чем у победителя группы – сборной Германии. Зато от команды Северной Ирландии, занявшей третью позицию, нидерландцы оторвались сразу на 6 пунктов.

Осенью прошлого года нынешние подопечные Франка Де Бура, который заменил Кумана, заняли второе место в квартете под номером 1 дивизиона А розыгрыша Лиги наций УЕФА. В шести матчах они одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В итоге, в активе у сборной Нидерландов оказалось 11 очков, а у сборной Италии, которая стала победителем группы, 12-ть. Именно итальянцы и завоевали право сыграть в плей-офф турнира.

История встреч

Команды провели между собой шесть матчей, все – официальные. На счету у сборной Турции две победы, которые датированы апрелем 1997 года (1:0 дома) и сентябрем 2015-го (3:0 дома), в активе у нидерландской дружины также два выигрыша, которые имели место в сентябре 2012 года (2:0 дома) и в октябре 2013-го (2:0 на выезде). В двух поединках победитель определен не был: 0:0 в Нидерландах в октябре 1997 года и 1:1 вновь в Нидерландах в марте 2015-го.

Ориентировочные составы:

Турция: Мерт Гюнок, Зеки Челик, Озан Кабак, Чаглар Сеюнджю, Джанер Эркин, Окай Йокушлу, Юсуф Языджи, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Кенан Караман, Дженк Тосун.

Нидерланды: Силлесен, Дамфрис, де Лигт, Блинд, Вейндал, Ф. де Йонг, Классен, Депай, Вейналдум, Бергейс, Л. Де Йонг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.77 по линии Parimatch.

24 марта, среда

Турция - Нидерланды
Стамбул. «Олимпийский стадион Ататюрка». Начало – в 19:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 0:2

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности