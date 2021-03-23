В среду, 24 марта, в Стамбуле на поле «Олимпийского стадиона Ататюрка» состоится матч группы G квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Турции примет сборную Нидерландов.

Сборная Турции

Турецкая дружина подходит к старту в евроотборе на чемпионат мира 2022 года в статусе участника Евро-2020, который, как известно, состоится будущим летом. В квалификационной группе Н подопечные Шенола Гюнеша заняли второе место, пропустив вперед себя лишь команду Франции. В 10 матчах турки набрали 23 очка, одержав 7 побед, дважды сыграв вничью и проиграв один раз. Французы опередили сборную Турции на два пункта, а сами евроазиаты добились отрыва в четыре очка от команды Исландии.

Впрочем, отборочный турнир на Евро-2020 финишировал еще осенью 2019 года. Осенью же 2020-го турки, как и другие европейские дружины, выступили в Лиге наций УЕФА. Играли они в группе 3 дивизиона В, и оказались в итоге на его задворках. В шести встречах команда Гюнеша одержала одну победу при трех ничьих и двух поражениях. В итоге, с шестью набранными очками она по дополнительным показателям уступила сборной Сербии, и замкнула квартет. В следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА команда Турции будет играть уже в Лиге С.

Сборная Нидерландов

Национальная команда Нидерландов, как и турецкая, летом этого года сыграет в финальном турнире чемпионата Европы-2020. Отбор на Евро она провела успешно под руководством Рональда Кумана, который, напомним, летом 2020 года, ушел из сборной в «Барселону». В квалификационной группе С «оранжевые» заняли второе место. В 8 матчах они набрали 19 очков (6 побед, 1 ничья, 1 поражение). Это лишь на два пункта меньше, чем у победителя группы – сборной Германии. Зато от команды Северной Ирландии, занявшей третью позицию, нидерландцы оторвались сразу на 6 пунктов.

Осенью прошлого года нынешние подопечные Франка Де Бура, который заменил Кумана, заняли второе место в квартете под номером 1 дивизиона А розыгрыша Лиги наций УЕФА. В шести матчах они одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В итоге, в активе у сборной Нидерландов оказалось 11 очков, а у сборной Италии, которая стала победителем группы, 12-ть. Именно итальянцы и завоевали право сыграть в плей-офф турнира.

История встреч

Команды провели между собой шесть матчей, все – официальные. На счету у сборной Турции две победы, которые датированы апрелем 1997 года (1:0 дома) и сентябрем 2015-го (3:0 дома), в активе у нидерландской дружины также два выигрыша, которые имели место в сентябре 2012 года (2:0 дома) и в октябре 2013-го (2:0 на выезде). В двух поединках победитель определен не был: 0:0 в Нидерландах в октябре 1997 года и 1:1 вновь в Нидерландах в марте 2015-го.

Ориентировочные составы:

Турция: Мерт Гюнок, Зеки Челик, Озан Кабак, Чаглар Сеюнджю, Джанер Эркин, Окай Йокушлу, Юсуф Языджи, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Кенан Караман, Дженк Тосун.

Нидерланды: Силлесен, Дамфрис, де Лигт, Блинд, Вейндал, Ф. де Йонг, Классен, Депай, Вейналдум, Бергейс, Л. Де Йонг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.77 по линии Parimatch.

24 марта, среда