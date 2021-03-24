В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первый поединок прошел в группе G. Турция взяла верх над Нидерландами на старте отбора (4:2). В матче было забито 6 голов.

Хет-трик у хозяев сделал Бурак Йылмаз, также забил Хакан Чалханоглу. У гостей отличились Дави Классен и Люк де Йонг. В концовке пенальти у Нидерландов не реализовал Мемфис Депай.

Смотрите видеообзор матча квалификации Турция – Нидерланды – 4:2

Голы: Бурак Йылмаз, 15, 34 (пен), 81, Хакан Чалханоглу, 46 – Классен, 75, Люк де Йонг, 76.

ГОЛ! 1:0. Бурак Йылмаз, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Бурак Йылмаз, 34 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Хакан Чалханоглу, 46 мин.

ГОЛ! 3:1. Классен, 75 мин.

ГОЛ! 3:2. Люк де Йонг, 76 мин.

ГОЛ! 4:2. Бурак Йылмаз, 81 мин.

Нереализованный пенальти, Депай, 90+5 (вратарь)

Видеообзор второго тайма.