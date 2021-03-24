Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турция – Нидерланды – 4:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионату мира 2022

  • 24.03.2021 21:39
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Турция – Нидерланды – 4:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первый поединок прошел в группе G. Турция взяла верх над Нидерландами на старте отбора (4:2). В матче было забито 6 голов.

Хет-трик у хозяев сделал Бурак Йылмаз, также забил Хакан Чалханоглу. У гостей отличились Дави Классен и Люк де Йонг. В концовке пенальти у Нидерландов не реализовал Мемфис Депай.

Смотрите видеообзор матча квалификации Турция – Нидерланды – 4:2

Голы: Бурак Йылмаз, 15, 34 (пен), 81, Хакан Чалханоглу, 46 – Классен, 75, Люк де Йонг, 76.

ГОЛ! 1:0. Бурак Йылмаз, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Бурак Йылмаз, 34 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Хакан Чалханоглу, 46 мин.

ГОЛ! 3:1. Классен, 75 мин.

ГОЛ! 3:2. Люк де Йонг, 76 мин.

ГОЛ! 4:2. Бурак Йылмаз, 81 мин.

Нереализованный пенальти, Депай, 90+5 (вратарь)

Видеообзор второго тайма.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Турция).
77' ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Нидерланды).
75' ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
46' ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
34' ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Турция).
15' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Турция).
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Источник — Sport.ua

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