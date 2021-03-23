ШЕВЧЕНКО – игрокам сборной: «Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам национальной команды перед перед началом отбора ЧМ-2022.



«Знаете, что сейчас в Украине не очень хорошая ситуация с ковидом. Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам. Поэтому давайте уберем всевозможные встречи, у нас и так времени нет. Не надо контактов – тренируемся, моемся, едем в гостиницу, ужинаем, и после этого будет теория. На теории мы с вами поговорим, потому что у нас три игры за такой короткий период. Времени на подготовку нет.



Во вторник уже тренировка перед игрой. Готовьтесь, будем давать много информации», – сказал Шевченко.



До конца марта сборная Украины сыграет против Франции (24-го на выезде), Финляндии (28-го дома) и Казахстана (31-го дома).

ВИДЕО. Первый день сборной. Что сказал Шевченко перед игроками