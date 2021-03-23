ШЕВЧЕНКО – игрокам сборной: «Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам»

Главный тренер национальной команды предостерег футболистов от лишних контактов

  • 23.03.2021 10:10
  • 2431 просмотр
  • 2 комментария
ШЕВЧЕНКО – игрокам сборной: «Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам»
© УАФ. Андрей Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам национальной команды перед перед началом отбора ЧМ-2022.
 
«Знаете, что сейчас в Украине не очень хорошая ситуация с ковидом. Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам. Поэтому давайте уберем всевозможные встречи, у нас и так времени нет. Не надо контактов – тренируемся, моемся, едем в гостиницу, ужинаем, и после этого будет теория. На теории мы с вами поговорим, потому что у нас три игры за такой короткий период. Времени на подготовку нет.
 
Во вторник уже тренировка перед игрой. Готовьтесь, будем давать много информации», – сказал Шевченко.
 
До конца марта сборная Украины сыграет против Франции (24-го на выезде), Финляндии (28-го дома) и Казахстана (31-го дома).

ВИДЕО. Первый день сборной. Что сказал Шевченко перед игроками

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.03.2021 11:20
    0
    сашо на фото уже переоделся играть с францией)))
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 23.03.2021 11:02
    +1
    Главное - моемся)))
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 23.03.2021 11:02
    +1
    Главное - моемся)))
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.03.2021 11:20
    0
    сашо на фото уже переоделся играть с францией)))
    Ссылка
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