В поединке 28-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Сельту» со счетом 3:1. Форвард «сливочных» Карим Бензема отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сельта» — «Реал» — 1:3
Голы: Мина, 40 — Бензема, 20, 30, Асенсио, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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