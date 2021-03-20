Дубль Бензема помог Реалу на выезде одолеть Сельту

В поединке 28-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде одержал победу над «Сельтой».
Два мяча «сливочных» на свой счет записал Карим Бензема, еще один – Марко Асенсио.
Теперь «Реал» от «Атлетико», идущего первым, отделяет 6 очков.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Сельта» – «Реал» (Мадрид) – 1:3
Голы: 0:1 – 20 Бензема, 0:2 – 30 Бензема, 1:2 – 40 Санти Мина, 1:3 – 90+1 Асенсио.
«Сельта» – Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо (Феррейра, 84), Денис Суарес, Тапия, Мендес (Бельтран, 84), Нолито (Солари, 71; Фонтан, 90), Санти Мина, Аспас.
«Реал Мадрид» – Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Вальверде, Кроос (Асенсио, 71), Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
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Источник — Sport.ua
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