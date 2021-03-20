28-й тур
Сельта
1 : 3
Реал Мадрид
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Бензема помог Реалу на выезде одолеть Сельту

Мадридцы всерьез настроены побороться за чемпионство

  • 20.03.2021 19:16
  • 204 просмотра
  • 0 комментариев
Дубль Бензема помог Реалу на выезде одолеть Сельту
© ФК Реал Мадрид

В поединке 28-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде одержал победу над «Сельтой».
 
Два мяча «сливочных» на свой счет записал Карим Бензема, еще один – Марко Асенсио. 
 
Теперь «Реал» от «Атлетико», идущего первым, отделяет 6 очков.

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Сельта» – «Реал» (Мадрид) – 1:3
Голы: 0:1 – 20 Бензема, 0:2 – 30 Бензема, 1:2 – 40 Санти Мина, 1:3 – 90+1 Асенсио.

«Сельта» – Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо (Феррейра, 84), Денис Суарес, Тапия, Мендес (Бельтран, 84), Нолито (Солари, 71; Фонтан, 90), Санти Мина, Аспас.
«Реал Мадрид» – Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Вальверде, Кроос (Асенсио, 71), Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности