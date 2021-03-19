В субботу, 20-го марта, в Виго на стадионе «Балаидос» в рамках матча 28-го тура чемпионата Испании местная «Сельта» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Сельта»

Команда из Виго в настоящий момент имеет в своем активе 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Примеры. «Бордовых» можно назвать крепким середнячком чемпионата. «Кельты» уже вряд ли будут за что-то бороться и спокойно закончат чемпионат. Они не претендует ни на место в еврокубках, ни на борьбу за выживание.

В последних матчах «Сельта» чередует различные результаты. Команда Эдуардо Коудета сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0), переиграла «Уэску» (4:3), расписала мировую с «Вальядолидом» и проиграла «Валенсии» (0:2). В принципе, «бордовые» могут дать бой любому сопернику. Про такие команды говорят, что они способны забрать очки у фаворита, но при этом проиграть аутсайдеру. Конечно, в игре с «Реалом» «Сельта» будет явным андердогом.

«Кельтам» в этой игре не помогут Серхио Альварес, Рубен Бланко и Эмре Мор. Все они травмированы и находятся в лазарете.

«Реал» Мадрид

Среди недели мадридцы провели матч Лиги чемпионов против «Аталанты». «Сливочные» без проблем переиграли соперника и шагнули в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. Несмотря на то, что команда Зинедина Зидана не совсем удачно стартовала в текущем сезоне, она продолжает борьбу и в Лиге чемпионов, и в чемпионате страны.

В Примере команда из столицы Испании набрала 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Королевский клуб» отстает от второй «Барселоны» на два пункта и от лидирующего «Атлетико» на шесть баллов. Конечно, вся борьба еще впереди, но преимущество соперников «Реала» в том, что они уже вылетели из еврокубков и сосредоточатся на играх чемпионата. «Сливочным» же уже практически нельзя терять очки, поскольку любая осечка отдаляет их от чемпионства.

В лазарете «Реала» продолжают находиться Эден Азар, Дани Карвахаль, Мариано и Альваро Одриосола. Все они не примут участие в этом поединке.

История встреч

Количество очных противостояний команд насчитывает уже 126 матчей, из которых 71 завершились победой «Реала». «Сельта» одержала победу в 34 встречах и еще 21 игра завершилась вничью.

В поединке первого круга «Реал» взял верх над «Сельтой» со счетом 2:0. Тогда точными ударами отметились Лукас и Марко Асенсио.

Ориентировочные составы:

«Сельта»: Виллар, Кевин, Араухо, Мурильо, Карикол, Тапиа, Мендес, Суарес, Нолито, Аспас, Мина.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Варан, Навас, Начо, Каземиро, Лукас, Модрич, Иско, Менди, Бензема, Винисиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.77 по линии Parimatch.

20 марта, суббота