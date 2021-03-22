В поединке 26-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» обыграла «Штутгарт» со счетом 4:0. Роберт Левандовски отметился хет-триком в первом тайме.
Стоит отметить, что с 13-й минуте «Бавария» играла в меньшинстве после удаления Дэйвиса.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бавария» — «Штутгарт» — 4:0
Голы: Левандовски, 18, 23, 39, Гнабри, 22
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|12'
|Альфонсо Дэвис (Бавария) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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