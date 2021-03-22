26-й тур
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария — Штутгарт — 4:0. Видео голов и обзор матча

Мюнхенская команда разбила соперников, играя в меньшинстве с 13-й минуты

  • 22.03.2021 22:38
  • 293 просмотра
  • 1 комментарий
Бавария — Штутгарт — 4:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» обыграла «Штутгарт» со счетом 4:0. Роберт Левандовски отметился хет-триком в первом тайме.

Стоит отметить, что с 13-й минуте «Бавария» играла в меньшинстве после удаления Дэйвиса.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Бавария» — «Штутгарт» — 4:0
Голы: Левандовски, 18, 23, 39, Гнабри, 22

События матча
39' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
23' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
22' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
18' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
12' Альфонсо Дэвис (Бавария) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 22:59
    0
    Штутгарт подал протест на удаление?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 22:59
    0
    Штутгарт подал протест на удаление?
    Ссылка
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