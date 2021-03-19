Бавария – Штутгарт. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч Бундеслиги

  • 19.03.2021 17:22
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Бавария – Штутгарт. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги Германии «Бавария» – «Штутгарт».

«Бавария» уже пять матчей кряду побеждает. В этих встречах «мюнхенская машина» победила со счетом 18:6. Перед игрой со «Штутгартом» мюнхенцы у себя на поле победили «Лацио» (2:1), а потому в отлично настроении подходят к матчу Бундеслиги, в которой они идут на первом месте.«Штутгарт» также набрал хороший ход и не проигрывает пять матчей кряду. Подопечные Пеллегрино Матараццо в трех матчах одержали победы и два поединка свели к ничьим. В пяти встречах «швабы» имеют разницу забитых-пропущенных 10:3 в свою пользу.

Матч нас ждет интересный. «Бавария» сейчас находится в хорошей форме, выигрывает много матчей, прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. И думаю, в домашней игре со «Штутгартом» у мюнхенцев проблем не будет. Швабам будет очень тяжело играть против команды Флика. Я поставлю на победу «Баварии» в этом поединке», - сказал Козьбан.

Матч «Бавария» – «Штутгарт» состоится 20-го марта. Начало встречи в 16:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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