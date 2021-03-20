Бундеслига. Дубль Холанда, хет-трик Левандовски и много голов

Старт очередного тура Бундеслиги получился крайне результативным. В том числе не может остановиться забивать Роберт Левандовски.

Форвард «Баварии» оформил хет-трик в матче против «Штутгарта». Это второй тур кряду с хет-триком польского игрока и 35 мяч Левандовски в сезоне Бундеслиги.

На втором месте в списке лучших бомбардиров с 21 голом идет Эрлинг Холанд, который дважды забил «Кельну», но «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью.

«Бавария» лидирует, опережая «Лейпциг» на 4 очка.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Кельн - Боруссия Д 2:2

Голы: Дуда, 35, Якобс, 65 - Холанд, 3, 90

Бавария - Штутгарт 4:0

Голы: Левандовски, 18, 23, 39, Гнабри, 22

Айнтрахт Ф - Унион 5:2

Голы: Андре Силва, 2, 41, Андрич, 35, Костич, 39, Чендлер, 90 - Крузе, 7, 45

Вердер - Вольфсбург 1:2

Голы: Мовальд, 45 - Серджент, 9, Вегхорст, 42