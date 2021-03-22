В поединке 26-го тура чемпионата Германии по футболу «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2). 20-летний норвежский форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кельн» — «Боруссия» Дортмунд — 2:2
Голы: Дуда, 35, с пенальти, Якобс, 60 — Холанд, 3, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Исмаил Якобс (Кельн).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ондрей Дуда (Кельн).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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