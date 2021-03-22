ФОТО. Надежда Киченок объявила о помолвке с сыном спортивного мецената

28-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок объявила о своей помолвке с бывшим украинским теннисистом Анатолием Лашкулом, сыном теннисного функционера и мецената Сергея Лашкула.
«День, который я точно никогда не забуду. 22.03.2021», — написала Надежда, комментируя фото со своим избранником и подаренным кольцом.
Ранее Надежда Киченок стала победительницей парных соревнований в Санкт-Петербурге.
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Источник — Instagram
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