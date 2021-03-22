Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Проигрыш Львову – на совести Тайсона»

Экс-игрок сборной Украины – о проблемах «Шахтера»

  • 22.03.2021 19:12
  • 2647 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Проигрыш Львову – на совести Тайсона»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от сенсационного поражения «Шахтера» от «Львова» в 19-м туре УПЛ:

«Посмотрел отрывки из матча «Львов» – «Шахтер». Я не верю, что игроки плавят тренера. Море моментов, но также море тактических провалов. Витао очень посредственно смотрелся. Отсутсвие взаимопонимания.

А вообще, в какой-то мере этот проигрыш на совести Тайсона. «Львов» с победой».

Напомним, Тайсон был переведен в дубль «Шахтера» из-за нарушения дисциплины.

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Источник — Twitter

(16 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 19:56
    +2
    То що Тайсон і в Харкові сортир зайняв і нікого туди не пускав? Інакше яким "боком" Тайсон до "фиєричної" гри шахтаря в недільному матчі?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.03.2021 19:56
    +1
    Почему не Матузалем ?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 19:48
    -1
    Vitalii_13UA, 22.03.2021 19:39
    Ну, Тайсон превратился в одного из худших игроков, в том плане, что он дизморалит команду, подрывает авторитет тренера и показывает что ему плевать на все, хотя был очень перспективным. Отсюда и такая игра. Чем быстрей избавятся от него, тем лучше для всех. И ведет он себя хуже чем ребенок, хотя ему 33 года. Хотел уйти? Зачем подписывал контракт? Хотел больше денег? Ну, вот он получил.
    +
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 19:47
    -1
    Я так не думаю. Да, Тайсон ещё та чушка, но играли другие ребята, вся ответственность на них.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.03.2021 19:39
    0
    Ну, Тайсон превратился в одного из худших игроков, в том плане, что он дизморалит команду, подрывает авторитет тренера и показывает что ему плевать на все, хотя был очень перспективным. Отсюда и такая игра. Чем быстрей избавятся от него, тем лучше для всех. И ведет он себя хуже чем ребенок, хотя ему 33 года. Хотел уйти? Зачем подписывал контракт? Хотел больше денег? Ну, вот он получил.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 19:56
    +2
    То що Тайсон і в Харкові сортир зайняв і нікого туди не пускав? Інакше яким "боком" Тайсон до "фиєричної" гри шахтаря в недільному матчі?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.03.2021 19:56
    +1
    Почему не Матузалем ?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.03.2021 19:39
    0
    Ну, Тайсон превратился в одного из худших игроков, в том плане, что он дизморалит команду, подрывает авторитет тренера и показывает что ему плевать на все, хотя был очень перспективным. Отсюда и такая игра. Чем быстрей избавятся от него, тем лучше для всех. И ведет он себя хуже чем ребенок, хотя ему 33 года. Хотел уйти? Зачем подписывал контракт? Хотел больше денег? Ну, вот он получил.
    Ссылка
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