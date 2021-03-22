Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Проигрыш Львову – на совести Тайсона»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от сенсационного поражения «Шахтера» от «Львова» в 19-м туре УПЛ:

«Посмотрел отрывки из матча «Львов» – «Шахтер». Я не верю, что игроки плавят тренера. Море моментов, но также море тактических провалов. Витао очень посредственно смотрелся. Отсутсвие взаимопонимания.

А вообще, в какой-то мере этот проигрыш на совести Тайсона. «Львов» с победой».

Напомним, Тайсон был переведен в дубль «Шахтера» из-за нарушения дисциплины.