Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский наверстывают упущенное

На прошлой неделе состоялись сразу два турнира категории ATP Tour 500. В Дубае победу праздновал россиянин Аслан Карацев, это позволило ему установить личный рекорд в рейтинге ATP (27). Полуфиналист данного турнира Денис Шаповалов обошел испанца Роберто Баутисту Агута и теперь занимает 11-ю позицию. Финалист Ллойд Харрис обновил личный рекорд (52).



В Акапулько немец Александр Зверев победил в финале грека Стефаноса Циципаса. Оба располагаются в первой десятке.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то ситуации у всех разные. К примеру, Илья Марченко поднялся на шесть строчек, Сергей Стаховский – на две. Владислав Орлов и Виталий Сачко немного потеряли.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В чемпионской гонке Александр Зверев и Григор Димитров поднялись в топ-8. Лучший из украинцев Илья Марченко находится на 52-й позиции.

Чемпионская гонка ATP