Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский наверстывают упущенное

На прошлой неделе состоялись сразу два турнира категории ATP Tour 500. В Дубае победу праздновал россиянин Аслан Карацев, это позволило ему установить личный рекорд в рейтинге ATP (27). Полуфиналист данного турнира Денис Шаповалов обошел испанца Роберто Баутисту Агута и теперь занимает 11-ю позицию. Финалист Ллойд Харрис обновил личный рекорд (52).
В Акапулько немец Александр Зверев победил в финале грека Стефаноса Циципаса. Оба располагаются в первой десятке.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то ситуации у всех разные. К примеру, Илья Марченко поднялся на шесть строчек, Сергей Стаховский – на две. Владислав Орлов и Виталий Сачко немного потеряли.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В чемпионской гонке Александр Зверев и Григор Димитров поднялись в топ-8. Лучший из украинцев Илья Марченко находится на 52-й позиции.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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