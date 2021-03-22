Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский наверстывают упущенное

Аслан Карацев дебютирует в топ-30

  • 22.03.2021 10:12
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Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский наверстывают упущенное
© БТУ. Илья Марченко

На прошлой неделе состоялись сразу два турнира категории ATP Tour 500. В Дубае победу праздновал россиянин Аслан Карацев, это позволило ему установить личный рекорд в рейтинге ATP (27). Полуфиналист данного турнира Денис Шаповалов обошел испанца Роберто Баутисту Агута и теперь занимает 11-ю позицию. Финалист Ллойд Харрис обновил личный рекорд (52).
 
В Акапулько немец Александр Зверев победил в финале грека Стефаноса Циципаса. Оба располагаются в первой десятке.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то ситуации у всех разные. К примеру, Илья Марченко поднялся на шесть строчек, Сергей Стаховский – на две. Владислав Орлов и Виталий Сачко немного потеряли.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В чемпионской гонке Александр Зверев и Григор Димитров поднялись в топ-8. Лучший из украинцев Илья Марченко находится на 52-й позиции.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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