Зверев обыграл Циципаса и стал чемпионом турнира в Акапулько

Александр Зверев (№7 ATP) обыграл Стефаноса Циципаса (№5 ATP) в финале турнира ATP Tour 500 в Акапулько.

23-летний немецкий теннисист разобрался с соперником в двух сетах - 6:4, 7:6 (3).

Зверев выиграл свой 14-й турнир ATP в карьере. Отметим, что в 2019 году он уже играл в финале Акапулько, но тогда уступил Нику Кирьосу.