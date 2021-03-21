Зверев обыграл Циципаса и стал чемпионом турнира в Акапулько

Александр Зверев (№7 ATP) обыграл Стефаноса Циципаса (№5 ATP) в финале турнира ATP Tour 500 в Акапулько.
23-летний немецкий теннисист разобрался с соперником в двух сетах - 6:4, 7:6 (3).
Зверев выиграл свой 14-й турнир ATP в карьере. Отметим, что в 2019 году он уже играл в финале Акапулько, но тогда уступил Нику Кирьосу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.