В матче 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:0.
События матча
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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