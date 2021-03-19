В воскресенье, 21 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на домашней арене «Стадио Олимпико» примет «Наполи». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Рома»

Команда Паулу Фонсеки на этой неделе в Киеве на НСК «Олимпийский» обыграла донецкий «Шахтер» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Де-факто, путевку в четвертьфинал римляне оформили еще в первом поединке, когда разгромили «горняков» со счетом 3:0. И теперь перед паузой на матчи сборных «Роме» необходимо одержать победу в чемпионате, где все не так гладко.

После 27 туров у «Ромы» в активе 50 очков, с которыми она располагается лишь на шестой строчке турнирной таблицы. Отставание от четвертого места, на котором «Аталанта», составляет всего 2 балла, однако задача осложняется еще и тем, что впереди также «Наполи», перед которым тоже стоит задача выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Наполи»

Если у «Ромы» еще есть возможность получить путевку в Лигу чемпионов путем победы в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, то команда Дженнаро Гаттузо завершила еврокубковую кампанию еще в феврале, уступив испанской «Гранаде». Конечно, относительно ранний вылет из еврокубков не порадовал болельщиков неаполитанцев, но, с другой стороны, у них появилась возможность сконцентрироваться на Серии А.

«Наполи» в чемпионате набрал, как и «Рома», 50 очков, однако у подопечных Гаттузо есть в запасе еще перенесенный выездной матч 3-го тура в Турине с действующим чемпионом, «Ювентусом». Предстоящий матч с римлянами крайне важен для «Наполи», ведь проигравшему будет сложно вернуться в борьбу за топ-4. Интересно, что букмекеры не видят фаворита в противостоянии равных команд, но стоит учесть, что у гостей в последнее время более легкий график.

Ориентировочные составы

«Рома»: Лопес – Манчини, Ибанес, Кумбула, Перес, Пеллегрини, Вильяр, Спинаццола, Педро, Эль-Шаарави, Джеко.

«Наполи»: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Руис, Демме, Политано, Зелиньски, Мертенс, Инсинье.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

21 марта, воскресенье