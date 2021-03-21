28-й тур
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фонсека проиграл. Наполи взял верх над Ромой на выезде с дублем Мертенса

21 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Италии

  • 21.03.2021 23:43
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Фонсека проиграл. Наполи взял верх над Ромой на выезде с дублем Мертенса
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» взял верх над «Ромой» (2:0) на выезде в центральном матче. Дубль оформил Дрис Мертенс.

Лидеры Серии A: «Интер» (65), «Милан» (59), «Ювентус», «Аталанта» (по 55), «Наполи» (53), «Рома» (50), «Лацио» (49).

Серия А. 28-й тур

«Рома» – «Наполи» – 0:2

Голы: Мертенс, 27, 34.

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Кристанте, Пеллегрини (Кумбулла, 83), Диавара (Вильяр, 67), Джеко (Майораль, 67), Педро (Перес, 67), Эль-Шаарави.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович (Манолас, 86), Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Эльмас, 73), Демме, Руис, Мертенс (Осимен, 66), Инсинье (Бакайоко, 87), Политано (Лосано, 73).

Предупреждения: Роджер Ибаньес, 26. Манчини, 45+1. Зелиньски, 47. Диавара, 59. Эль-Шаарави, 63. Кулибали, 78. Вильяр, 85. Осимен, 90+1.

Судья: Ди Белло (Италия).

21 марта. Рим. Стадион Олимпико.

Турнирная таблица Серии A

 
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Источник — Sport.ua

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