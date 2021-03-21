Фонсека проиграл. Наполи взял верх над Ромой на выезде с дублем Мертенса

21 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» взял верх над «Ромой» (2:0) на выезде в центральном матче. Дубль оформил Дрис Мертенс.
Лидеры Серии A: «Интер» (65), «Милан» (59), «Ювентус», «Аталанта» (по 55), «Наполи» (53), «Рома» (50), «Лацио» (49).
Серия А. 28-й тур
«Рома» – «Наполи» – 0:2
Голы: Мертенс, 27, 34.
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Кристанте, Пеллегрини (Кумбулла, 83), Диавара (Вильяр, 67), Джеко (Майораль, 67), Педро (Перес, 67), Эль-Шаарави.
«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович (Манолас, 86), Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Эльмас, 73), Демме, Руис, Мертенс (Осимен, 66), Инсинье (Бакайоко, 87), Политано (Лосано, 73).
Предупреждения: Роджер Ибаньес, 26. Манчини, 45+1. Зелиньски, 47. Диавара, 59. Эль-Шаарави, 63. Кулибали, 78. Вильяр, 85. Осимен, 90+1.
Судья: Ди Белло (Италия).
21 марта. Рим. Стадион Олимпико.
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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