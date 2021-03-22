В матче 29-го тура английской Премьер-лиги лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 3:3.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|61'
|ГОЛ ! Автогол забил Крэйг Доусон (Арсенал).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Вест Хэм).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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