Одним из центральных матчей 29-го тура АПЛ будет одна из вариаций лондонского дерби: «Вест Хэм» дома примет «Арсенал». Начало - в 17:00 по Киеву.

«Вест Хэм»

Украинский форвард «молотобойцев» Андрей Ярмоленко близок к полному восстановлению после травмы и уже даже сыграл за команду «Вест Хэма» U-23, однако принять участие в матче с «Арсеналом», скорее всего, не будет готов.

Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что один из участников предстоящего матча в конце марта будет бороться за зону Лиги чемпионов, а другой – застрянет в середине таблицы, то все, естественно, подумали бы, что за топ-4 будет бороться «Арсенал». Однако в реальности все оказалось наоборот.

«Вест Хэм» стал одним из главных сюрпризов нынешнего сезона, и сейчас всерьез претендует на место в Лиге чемпионов. Да, два поражения в последних трех турах немного подрубили крылья команде Дэвида Мойеса, но проиграли они двум лидерам чемпионата, двум клубам из Манчестера. А «свои» очки «молотобойцы» в последнее время берут исправно.

Сейчас «Вест Хэм» идет пятым, отставая от «Челси» на 3 очка и имея игру в запасе. И ликвидировать это отставание можно будет уже в воскресенье в матче против «Арсенала».

Против «Арсенала» из-за травм не сыграют Анджело Огбонна, Артур Масуаку и Даррен Рэндолф. Кроме Ярмоленко, под вопросом участие в матче Пабло Форнальса и Райана Фредерикса.

«Арсенал»

Что касается «канониров», то они отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков и также имеют игру в запасе. Теоретические шансы побороться за топ-4 у подопечных Микеля Артеты еще есть, но выглядят они не очень реалистично.

При этом «Арсенал» продолжает борьбу в Лиге Европы, и такой путь в Лигу чемпионов на следующий сезон выглядит более перспективным. В четверг в ответном матче 1/8 финала «канониры» дома проиграли «Олимпиакосу» 0:1, однако победа в выездном матче 3:1 позволила лондонцам выйти в четвертьфинал. Там они получили вполне удобоваримый вариант – пражскую «Славию». Поэтому, вполне вероятно, после паузы на матчи сборных «Арсенал» сосредоточится на борьбе в Лиге Европы.

«Арсенал» сыграет не в оптимальном составе. Травмирован бразилец Виллиан, также под вопросом участие в матче юного хавбека Букайо Сака.

Прогноз

Несмотря на прекрасные выступления «Вест Хэма» в нынешнем сезоне, букмекеры фаворитом матча считают «Арсенал». Мы же считаем, что «Вест Хэму» по силам как минимум не проиграть этот матч, и рекомендуем ставить на позицию 1Х (коэффициент 1,6).

21 марта, воскресенье