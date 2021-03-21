29-й тур
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал вырвал ничью у Вест Хэма, проигрывая 0:3 на 32-й минуте

Андрей Ярмоленко в заявку на матч не попал

  • 21.03.2021 18:55
  • 1212 просмотров
  • 1 комментарий
Арсенал вырвал ничью у Вест Хэма, проигрывая 0:3 на 32-й минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Вест Хэм» принимал «Арсенал».

Начало матча удачно сложилось для «молотобойцев» — уже на 32-й минуте встречи хозяева вели 3:0 после голов Лингарда, Боуэна и Антонио.

Но затем фортуна покинула «Вест Хэм». «Арсенал» не сдался и сумел вырвать у соперника ничью. Автоголы в свой пассив записали Соучек и Доусон, еще один мяч на счету Ляказетта.

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в заявку на матч не попал.

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 3:3
Голы: Лингард, 15, Боуэн, 17, Соучек, 32 — Соучек, 38, автогол, Доусон, 61, автогол, Ляказетт, 82

«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).
Предупреждения: Цоуфал (59), Антонио (88), Крессуэлл (89), Ляказетт (90).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 21.03.2021 19:20
    0
    Це АПЛ!!!!! Це футбол!!!!! Такий би і в 21.30?
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 21.03.2021 19:20
    0
    Це АПЛ!!!!! Це футбол!!!!! Такий би і в 21.30?
    Ссылка
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