Арсенал вырвал ничью у Вест Хэма, проигрывая 0:3 на 32-й минуте

В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Вест Хэм» принимал «Арсенал».

Начало матча удачно сложилось для «молотобойцев» — уже на 32-й минуте встречи хозяева вели 3:0 после голов Лингарда, Боуэна и Антонио.

Но затем фортуна покинула «Вест Хэм». «Арсенал» не сдался и сумел вырвать у соперника ничью. Автоголы в свой пассив записали Соучек и Доусон, еще один мяч на счету Ляказетта.

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в заявку на матч не попал.

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 3:3

Голы: Лингард, 15, Боуэн, 17, Соучек, 32 — Соучек, 38, автогол, Доусон, 61, автогол, Ляказетт, 82

«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).

Предупреждения: Цоуфал (59), Антонио (88), Крессуэлл (89), Ляказетт (90).