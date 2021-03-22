Роналду получил от президента Юве футболку с надписью GOAT и числом 770

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил необычный подарок перед матчем против «Беневенто» (0:1) в 28-м туре Серии А.
Президент клуба Андреа Аньелли вручил форварду футболку с надписью G.O.A.T. и числом 770 на месте игрового номера. Именно столько голов португалец забил в футбольной карьере.
GOAT – это известный каламбур на английском языке. Goat означает козел, а аббревиатура расшифровывается как Greatest Of All Time – величайший (игрок) всех времен.
President Andrea Agnelli presents @Cristiano a special #CR770 shirt to mark his extraordinary record! 🐐⚽️#CR7JUVE pic.twitter.com/lFJgb11iZZ— JuventusFC (@juventusfcen) March 21, 2021
Источник — ФК Ювентус
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