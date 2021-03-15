Роналду побил рекорд Пеле. Бразилец поздравил бомбардира

36-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд легендарного бразильского нападающего Пеле, забив 770 мячей в профессиональной карьере.

В активе Пеле, по разным подсчетам, от 757 до 767 забитых мячей.

«Когда я достиг отметки в 770 забитых мячей в профессиональной карьере, мои первые слова адресованы Пеле. В мире нет ни одного игрока, которого не воспитывали бы на рассказах о его играх и его достижениях, и я не исключение. Превзойти рекорд Пеле — это то, о чем я не мог и мечтать», — написал Роналду.

«Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с побитием моего рекорда по количеству голов в официальных матчах», — ответил Пеле Роналду.