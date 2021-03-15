Роналду побил рекорд Пеле. Бразилец поздравил бомбардира

Португалец забил 770 мячей в профессиональной карьере

  • 15.03.2021 20:05
  • 1329 просмотров
  • 2 комментария
Роналду побил рекорд Пеле. Бразилец поздравил бомбардира
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд легендарного бразильского нападающего Пеле, забив 770 мячей в профессиональной карьере.

В активе Пеле, по разным подсчетам, от 757 до 767 забитых мячей.

«Когда я достиг отметки в 770 забитых мячей в профессиональной карьере, мои первые слова адресованы Пеле. В мире нет ни одного игрока, которого не воспитывали бы на рассказах о его играх и его достижениях, и я не исключение. Превзойти рекорд Пеле — это то, о чем я не мог и мечтать», — написал Роналду.

«Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с побитием моего рекорда по количеству голов в официальных матчах», — ответил Пеле Роналду.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.03.2021 20:25
    -1
    ипать как это круто
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.03.2021 20:22
    +2
    Хорошо, когда есть взаимоуважение!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.03.2021 20:22
    +2
    Хорошо, когда есть взаимоуважение!
    Ссылка
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