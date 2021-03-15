Роналду побил рекорд Пеле. Бразилец поздравил бомбардира

36-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд легендарного бразильского нападающего Пеле, забив 770 мячей в профессиональной карьере.
В активе Пеле, по разным подсчетам, от 757 до 767 забитых мячей.
«Когда я достиг отметки в 770 забитых мячей в профессиональной карьере, мои первые слова адресованы Пеле. В мире нет ни одного игрока, которого не воспитывали бы на рассказах о его играх и его достижениях, и я не исключение. Превзойти рекорд Пеле — это то, о чем я не мог и мечтать», — написал Роналду.
«Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с побитием моего рекорда по количеству голов в официальных матчах», — ответил Пеле Роналду.
@Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. pic.twitter.com/PhjXIDP3P1— Pelé (@Pele) March 14, 2021
Источник — Instagram
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