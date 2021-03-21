Мирча ЛУЧЕСКУ: «Беседин и Цыганков? У меня не самые лучшие прогнозы»

Наставник «Динамо» поделился впечатлениями о победе над «Рухом» (3:0)

  • 21.03.2021 21:45
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Беседин и Цыганков? У меня не самые лучшие прогнозы»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над львовским «Рухом» (3:0).

- Мистер, команде было тяжело восстановиться к этому матчу после матча с «Вильярреалом»?
- Да, нам было сложно, потому что игры с «Вильярреалом» отобрали много сил, эмоций. Психологически также было тяжело. Мы противостояли очень сильному сопернику, в составе которого есть такой топ-игрок как Жерар Морено, который поучаствовал во всех четырех голах в ворота нашей команды.

Было непросто, но ребята поняли мою установку и очень хорошо подготовились к сегодняшней игре. У нас было всего лишь два дня на восстановление и подготовку, но ребята поняли задачу и выполнили ее на поле.

В первом тайме наш соперник очень хорошо, компактно оборонялся, не давая нам зоны для развития атак кроме флангов. Однако мы не очень хорошо использовали фланги. Во втором тайме мы сделали кое-какие коррективы и стали играть более вертикально. Появились моменты, мы забили гол, после чего соперник был вынужден выходить в атаки, стали появляться свободные зоны, которые мы использовали.

- В каком состоянии пропустившие матч Беседин и Цыганков?
- У меня не самые лучшие прогнозы. К тому же, мы не можем пока рассчитывать и на Вербича. Я надеюсь, через две недели будет больше ясности.

- Вы справедливо сделали замечание арбитру, который компенсировал всего минуту к первому тайму, хотя потратил на просмотр повторов минимум три…
- Я не сторонник VAR, но раз уж эта система используется, и игра была остановлена, нужно считать, сколько длилась эта пауза. Как мне кажется, там явно была не одна минута.

В такой ситуации я понимаю «Рух». Команда играла как могла. Ей был на руку рваный ритм, паузы в игре. Я же наоборот просил арбитра ускорить возобновление игры, чтобы мы играли в футбол и было меньше пауз. В чемпионатах Испании, Италии, Англии я не вижу подобных пауз в игре, которые просто прерывают футбол и не делают его зрелищным, — сказал Луческу в эфире «Профутбол digital».

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Источник — ФК Динамо Киев

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