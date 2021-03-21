Оценки матча Львов – Шахтер. Лучшим игроком назван Шина

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 19-го тура УПЛ «Львов» – «Шахтер» (3:2).

Наиболее высокую оценку (7.5) получил Шина, который забил победный гол, реализовав пенальти.

Оценки Sport.ua за матч «Львов» – «Шахтер» – 3:2:

«Львов» (замены): Сабино – 6,0, Довгий – 6,0, Бусько – б/о, Семенив – б/о, Ременяк – б/о.

«Шахтер» (замены): Алан Патрик – 6,0, Дентиньо – 5,0, Коноплянка – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.