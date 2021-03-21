Оценки матча Львов – Шахтер. Лучшим игроком назван Шина

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 19-го тура УПЛ

  • 21.03.2021 19:59
  • 2181 просмотр
  • 6 комментариев
Оценки матча Львов – Шахтер. Лучшим игроком назван Шина
© ПФК Львов. Шина

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 19-го тура УПЛ «Львов» – «Шахтер» (3:2).

Наиболее высокую оценку (7.5) получил Шина, который забил победный гол, реализовав пенальти.

Оценки Sport.ua за матч «Львов» – «Шахтер» – 3:2:

   

«Львов» (замены): Сабино – 6,0, Довгий – 6,0, Бусько – б/о, Семенив – б/о, Ременяк – б/о.

«Шахтер» (замены): Алан Патрик – 6,0, Дентиньо – 5,0, Коноплянка – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.03.2021 20:36
    +1
    romanchik.8403, 21.03.2021 20:15
    Соломон бегал будто одному ему нужен этот матч...Как вариант бразильские принцессы плавили Каштру из за Тайсона....
    Да почему сразу плавят??? Просто у них же футбол сказочный... финтовой и задорный. А если надо пахать - обсираются. Нет Тараса нет центра поля. Можно ещё Витю вспомнить. Все ж от него ждали 20 голов за год и прочую показуху, а его работа была не заметна. Сейчас, полагаю, виднее стало.
    Ссылка
    _vava
    online
      _vava, 21.03.2021 20:34
    0
    Ось вам і дно: Оцінки приблизно 5, це рівень аматорів
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.03.2021 20:33
    0
    Мдааа... Не дотягивют донецкие бразилы до львовского...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 20:15
    +2
    Соломон бегал будто одному ему нужен этот матч...Как вариант бразильские принцессы плавили Каштру из за Тайсона....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 20:15
    +2
    Шина сьогодні реально кращий, пахав як кінь! Гол + пас !
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    zzg77
    online
      zzg77, 21.03.2021 20:11
    +2
    Додо явно подорожал после этого матча! Думаю, что 40 млн. красная цена.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 20:15
    +2
    Соломон бегал будто одному ему нужен этот матч...Как вариант бразильские принцессы плавили Каштру из за Тайсона....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 20:15
    +2
    Шина сьогодні реально кращий, пахав як кінь! Гол + пас !
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.03.2021 20:11
    +2
    Додо явно подорожал после этого матча! Думаю, что 40 млн. красная цена.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.03.2021 20:36
    +1
    romanchik.8403, 21.03.2021 20:15
    Соломон бегал будто одному ему нужен этот матч...Как вариант бразильские принцессы плавили Каштру из за Тайсона....
    Да почему сразу плавят??? Просто у них же футбол сказочный... финтовой и задорный. А если надо пахать - обсираются. Нет Тараса нет центра поля. Можно ещё Витю вспомнить. Все ж от него ждали 20 голов за год и прочую показуху, а его работа была не заметна. Сейчас, полагаю, виднее стало.
    Ссылка
    _vava
    online
      _vava, 21.03.2021 20:34
    0
    Ось вам і дно: Оцінки приблизно 5, це рівень аматорів
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.03.2021 20:33
    0
    Мдааа... Не дотягивют донецкие бразилы до львовского...
    Ссылка
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