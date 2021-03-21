ВИДЕО. Шина реализовал пенальти. Гол, который поверг в шок команду Каштру

21 марта в Харькове сенсационно завершился поединок 19-го тура УПЛ

  • 21.03.2021 19:04
  • 5863 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Шина реализовал пенальти. Гол, который поверг в шок команду Каштру
© ПФК Львов. Шина

21 марта в Харькове сенсационно завершился поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» – «Шахтер» (3:2).

На 73-й минуте Шина реализовал пенальти. Этот гол поверг в шок команду Каштру.

ГОЛ! 3:2. Шина, 73 мин (пен).

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 19:28
    +1
    Шина гол + пас.
    Молодець, пахав на полі, як кінь!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.03.2021 19:27
    +2
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Ненавмисний фол не означає, що фолу не було. Тут пенальті навіть не обговорюється. Це ще очевидніше, ніж незарахований гол Олімпіка
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 21.03.2021 19:26
    +3
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    я бы сказал, что это самая дебильная отмазка шлюхтера в этом сезоне. там 11-метровый - 101%
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 21.03.2021 19:26
    +3
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Смешно читать подземных жителей, которые даже на черное говорят белое, если им это выгодно.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 21.03.2021 19:23
    +8
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Это пока самое смешное, что удалось прочитать по поводу этого матча.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 21.03.2021 19:22
    +9
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Ваш ник говорит о всем. А то, что Трубин ногой срубил Шину, не считается?
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 21.03.2021 19:13
    -16
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 19:10
    +3
    Здесь как в случае с Олимпиком шансов откосить на офсайд не было
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    PETP0
    online
      PETP0, 21.03.2021 19:22
    +9
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Ваш ник говорит о всем. А то, что Трубин ногой срубил Шину, не считается?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 21.03.2021 19:23
    +8
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Это пока самое смешное, что удалось прочитать по поводу этого матча.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 21.03.2021 19:26
    +3
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    я бы сказал, что это самая дебильная отмазка шлюхтера в этом сезоне. там 11-метровый - 101%
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 21.03.2021 19:26
    +3
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Смешно читать подземных жителей, которые даже на черное говорят белое, если им это выгодно.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 19:10
    +3
    Здесь как в случае с Олимпиком шансов откосить на офсайд не было
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.03.2021 19:27
    +2
    dima.krot, 21.03.2021 19:13
    Я, конечно, извиняюсь, но пенальти тут НЕ было. Шина сблизился с Трубиным, перебросил мяч через него и, перескакивая Трубина, перецепился за него. Трубин его за ноги не хватал, он шел руками в мяч, но в итоге "пощупал" воздух.
    Ненавмисний фол не означає, що фолу не було. Тут пенальті навіть не обговорюється. Це ще очевидніше, ніж незарахований гол Олімпіка
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 19:28
    +1
    Шина гол + пас.
    Молодець, пахав на полі, як кінь!
    Ссылка
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