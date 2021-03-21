ВИДЕО. Шина реализовал пенальти. Гол, который поверг в шок команду Каштру

21 марта в Харькове сенсационно завершился поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» – «Шахтер» (3:2).
На 73-й минуте Шина реализовал пенальти. Этот гол поверг в шок команду Каштру.
ГОЛ! 3:2. Шина, 73 мин (пен).
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Источник — Sport.ua
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Молодець, пахав на полі, як кінь!
Молодець, пахав на полі, як кінь!
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