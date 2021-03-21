Тренер Руха: «Третий гол Динамо? Такого не может быть»

Александр Грицай подвел итоги поражения от киевской команды в поединке 19-го тура УПЛ

  • 21.03.2021 19:51
  • 7820 просмотров
  • 6 комментариев
Тренер Руха: «Третий гол Динамо? Такого не может быть»
© ФК Динамо Киев. Александр Грицай

Старший тренер «Руха» Александр Грицай подвел итоги встречи с киевским «Динамо» в рамках 19-го тура УПЛ (0:3).

- Поздравляю «Динамо» с победой. В первом тайме мы удачно защищались, но досадная ошибка во втором тайме сломала нашу игру. А относительно третьего мяча даже комментировать нечего... Центральный защитник добегает к нашему вратарю и выходит один на один — такого не может быть.

Но хочется подбодрить наших ребят, они — молодцы, проделали достаточно беговой работы, тактически перестраивались, пытались в первом тайме играть компактно. Но счет не в нашу пользу. «Динамо» заслуживает победы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 20:44
    +1
    Федик слабкий тренер... Шумського візьміть у Рух!
    Ссылка
    d.j.gleb
    online
      d.j.gleb, 21.03.2021 20:38
    +1
    Вже б краще Шумського з фк Львова забрав. Ну невже за стільки часу не видно, що він взагалі не тягне. Хай йде вчиться
    Ссылка
    d.j.gleb
    online
      d.j.gleb, 21.03.2021 20:36
    +1
    Коли вже до Козловського дійде, що Федик то не тренер упл. Повний нуль, прогресу нема взагалі.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 21.03.2021 20:30
    -1
    це український нігельманс. дайте йому ще 100 днів як зелінському давали не раз
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 21.03.2021 20:21
    +4
    Федик це біда "Руху" - він знищив "Рух" Кучука. Аплодуйте йому стоя в першій лізі
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 21.03.2021 20:05
    +6
    Федик нічого в клубі не показує
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 21.03.2021 20:05
    +6
    Федик нічого в клубі не показує
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 21.03.2021 20:21
    +4
    Федик це біда "Руху" - він знищив "Рух" Кучука. Аплодуйте йому стоя в першій лізі
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 20:44
    +1
    Федик слабкий тренер... Шумського візьміть у Рух!
    Ссылка
    d.j.gleb
    online
      d.j.gleb, 21.03.2021 20:38
    +1
    Вже б краще Шумського з фк Львова забрав. Ну невже за стільки часу не видно, що він взагалі не тягне. Хай йде вчиться
    Ссылка
    d.j.gleb
    online
      d.j.gleb, 21.03.2021 20:36
    +1
    Коли вже до Козловського дійде, що Федик то не тренер упл. Повний нуль, прогресу нема взагалі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности