Тренер Руха: «Третий гол Динамо? Такого не может быть»

Старший тренер «Руха» Александр Грицай подвел итоги встречи с киевским «Динамо» в рамках 19-го тура УПЛ (0:3).

- Поздравляю «Динамо» с победой. В первом тайме мы удачно защищались, но досадная ошибка во втором тайме сломала нашу игру. А относительно третьего мяча даже комментировать нечего... Центральный защитник добегает к нашему вратарю и выходит один на один — такого не может быть.

Но хочется подбодрить наших ребят, они — молодцы, проделали достаточно беговой работы, тактически перестраивались, пытались в первом тайме играть компактно. Но счет не в нашу пользу. «Динамо» заслуживает победы.