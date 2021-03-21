Мирослав СТУПАР: «Обязательно подам на Лучи в суд»

Известный футбольный эксперт Мирослав Ступар рассказал, как он отреагирует на оскорбления в его адрес от председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

«Обязательно подам на него в суд в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас как раз консультируюсь с юристами. Не собираюсь ничего говорить о человеческих качествах Лучано Лучи. После всего, что уже наговорил этот ремесленник, и так понятно, что он собой представляет. Общение с ним — это все равно, что чем-то испачкаться.

Ограничусь только анализом деловых качеств Лучи, который любит повторять, что под его чутким руководством украинские арбитры добились огромного прогресса. О чем это он? Пускай тогда для начала уточнит, сколько отечественных рефери хотя бы приблизились к отряду ведущих в Европе? Ни одного. Но ведь именно для этого и приглашали 11 лет назад итальянцев Пьерлуиджи Коллину и Лучано Лучи в Украину, чтобы они позаботились о прорыве наших арбитров на международной арене.

Неудивительно, что каждый сезон не обходится без судейских скандалов и на внутренних соревнованиях. А разве может быть по-другому, если Лучи, вот уже шесть лет возглавляющий Комитет арбитров УАФ, вообще не уделяет внимания методике подготовки рефери. Для него главное, чтобы они были ручными. Иначе наказание неизбежно. Не потому ли арбитр ФИФА Ярослав Козык продолжительное время не обслуживал матчи в элите, что в конце минувшего сезона оказался несговорчивым и не позаботился о победе «Волыни» над «Черноморцем»? Вот почему и задействовано ограниченное количество судей в УПЛ, готовых безропотно выполнять все указания Лучи. Хотя даже имея такого куратора бросается в глаза их слабая психологическая закалка. Может, именно в этом одна из причин их неудач на международной арене? Посоветовал бы им всегда помнить строки из «Божественной комедии» Данте Алигьери: «Здесь нужно, чтобы душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета…» Потому что на поддержку Лучи в ключевые моменты нечего рассчитывать.

Кстати, очень сложно сказать, какие критерии отбора у Лучи? То ли необходимо знание английского языка, а, может, антропометрические данные или физические кондиции. Как говорят, все покрыто мраком. И дискутировать с итальянцем неспециалисту действительно нелегко, ведь он узурпировал власть не только в судейском корпусе, но и среди судейских наблюдателей. А поскольку по его инициативе канула в Лету экспертная комиссия при УАФ, то и пожаловаться некуда.

Очень обидно за Украину. Ведь своими нелепыми высказываниями Лучи наносит ей существенный урон. И о каком уважении со стороны итальянца к нашей стране может идти речь, если он за сколько лет не удосужился хотя бы выучить украинский язык. Впрочем, это не мешало итальянцу на протяжении многих сезонов не только получать в УАФ большую зарплату, но и представлять Украину в роли судейского наблюдателя в розыгрыше еврокубков.

Под руководством Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ превратился в этакую касту. И все равно просочилась информация, что контракт итальянского ремесленника с УАФ заканчивается в августе. От его ухода украинский футбол только выиграет», — считает Ступар.