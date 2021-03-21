Малийский легионер Миная снова не приехал в Украину

Дебют Сиаки Багайоко в составе украинской команды в очередной раз откладывается

  • 21.03.2021 15:53
  • 2010 просмотров
  • 4 комментария
Главные новости
Динамо – Рух – 0:0. LIVE

- Футбол

11
1697
ПФК Львов – Шахтер – 0:0. LIVE

- Футбол

2
638
Украина - Израиль - 14:8. LIVE

- Гандбол

0
1285
Малийский легионер Миная снова не приехал в Украину
© goalzz.com. Сиака Багайоко

Малийский легионер «Миная» Сиака Багайоко до сих пор не появился в Украине.

Приезд 22-летнего левого защитника, который подписал контракт с «Минаем» 2 марта 2021 года, переносится уже в третий раз. Поскольку в конце марта Багайоко будет задействован в матчах Кубка африканских наций за сборную Мали с футболистами Гвинеи и Чада, его прибытие в Украину, в лучшем случае, возможно лишь в начале апреля.

Если принять во внимание, что африканцу нужно время для адаптации, пока сложно сказать, когда может состояться его дебют в чемпионате УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.03.2021 17:00
    +1
    как раз в первой лиге 21/22 и выступит
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 21.03.2021 16:39
    0
    Bismuth, 21.03.2021 16:01
    Ещё холодно для него.
    Та сёдня потеплее, а вчера был полный треш
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 21.03.2021 16:14
    +2
    А там і контракт скінчиться ..
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:01
    +6
    Ещё холодно для него.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:01
    +6
    Ещё холодно для него.
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 21.03.2021 16:14
    +2
    А там і контракт скінчиться ..
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.03.2021 17:00
    +1
    как раз в первой лиге 21/22 и выступит
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 21.03.2021 16:39
    0
    Bismuth, 21.03.2021 16:01
    Ещё холодно для него.
    Та сёдня потеплее, а вчера был полный треш
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности