Малийский легионер Миная снова не приехал в Украину

Малийский легионер «Миная» Сиака Багайоко до сих пор не появился в Украине.

Приезд 22-летнего левого защитника, который подписал контракт с «Минаем» 2 марта 2021 года, переносится уже в третий раз. Поскольку в конце марта Багайоко будет задействован в матчах Кубка африканских наций за сборную Мали с футболистами Гвинеи и Чада, его прибытие в Украину, в лучшем случае, возможно лишь в начале апреля.

Если принять во внимание, что африканцу нужно время для адаптации, пока сложно сказать, когда может состояться его дебют в чемпионате УПЛ.