Паулу ФОНСЕКА: «Меня не волнуют слухи о преемниках»

Наставник «Ромы» может быть уволен в конце сезона

  • 21.03.2021 15:08
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Паулу ФОНСЕКА: «Меня не волнуют слухи о преемниках»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека признался, что не обращает внимание на слухи о возможном увольнении:

«Меня не волнуют слухи о возможных преемниках. Я полностью сконцентрирован на сегодняшнем дне и подготовке к воскресной игре.

В прошлом туре «Наполи» обыграл «Милан», на мой взгляд, это одна из лучших команд в чемпионате. Они умеют проявлять инициативу, а также очень надежно защищаются».

Сегодня, 21 марта «Рома» в центральном матче 28-го тура Серии А сыграет с «Наполи».

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Источник — Football-Italia

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.03.2021 15:14
    0
    derby del sole
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.03.2021 15:14
    0
    derby del sole
    Ссылка
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