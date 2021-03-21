Василий КОБИН: «Счет отражает то, что происходило на поле»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничейный результат матча против «Мариуполя» (0:0).

— Хорошая была игра с двух сторон. И «Мариуполь», и «Минай» бились за победу. В итоге получилась ничья. На мой взгляд, закономерная. Были полумоменты у наших ворот, были полумоменты у ворот «Мариуполя». Счет отражает то, что происходило на поле. Было бы несправедливо, если бы одна из команд забила гол, а другая – проиграла. Так как обе команды проделали очень большой объем черновой работы и стремились к победе. Поэтому ничья – наиболее справедливый итог.

— Сегодня команды впервые играли на новом поле стадиона имени В.С.Бойко. Что можете сказать об этом газоне?

— Надо время для того, чтобы трава хорошо проросла. Так как она только сейчас начала подниматься. Из-за этого было много песка, трава вырывалась. Тяжелое поле… Думаю, к лету или к концу чемпионата это поле будет качественным. Я знаю, что те ребята, которые здесь работали, 100 процентов сделают хороший газон. Поэтому в следующем чемпионате у вас будет газон очень хорошего качества. «Мариуполю» надо или немного потерпеть, играя на таком поле, или опять ездить в другие города. Так как мы уже сыграли в Мариуполе, то естественно хочу, чтобы ваша команда продолжала играть дома, и остальные команды также сюда приезжали. Это хорошо, что «Мариуполь» наконец вернулся домой.

Я разговаривал с ребятами, которые раньше играли за «Минай». Плюс я хорошо общаюсь с Остапом Маркевичем и Игорем Шуховцевым. Поэтому я знаю, что «Мариуполю» было психологически тяжело все время играть на выезде. Но думаю, у «Мариуполя» все будет хорошо. У вас молодая команда, но вы со всем справитесь.