19-й тур
Мариуполь
0 : 0
Минай
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Василий КОБИН: «Счет отражает то, что происходило на поле»

Главный тренер «Миная» прокомментировал ничью с «Мариуполем»

  • 21.03.2021 01:29
  • 59 просмотров
  • 0 комментариев
Василий КОБИН: «Счет отражает то, что происходило на поле»
© ФК Мариуполь. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничейный результат матча против «Мариуполя» (0:0).

— Хорошая была игра с двух сторон. И «Мариуполь», и «Минай» бились за победу. В итоге получилась ничья. На мой взгляд, закономерная. Были полумоменты у наших ворот, были полумоменты у ворот «Мариуполя». Счет отражает то, что происходило на поле. Было бы несправедливо, если бы одна из команд забила гол, а другая – проиграла. Так как обе команды проделали очень большой объем черновой работы и стремились к победе. Поэтому ничья – наиболее справедливый итог.

— Сегодня команды впервые играли на новом поле стадиона имени В.С.Бойко. Что можете сказать об этом газоне?
— Надо время для того, чтобы трава хорошо проросла. Так как она только сейчас начала подниматься. Из-за этого было много песка, трава вырывалась. Тяжелое поле… Думаю, к лету или к концу чемпионата это поле будет качественным. Я знаю, что те ребята, которые здесь работали, 100 процентов сделают хороший газон. Поэтому в следующем чемпионате у вас будет газон очень хорошего качества. «Мариуполю» надо или немного потерпеть, играя на таком поле, или опять ездить в другие города. Так как мы уже сыграли в Мариуполе, то естественно хочу, чтобы ваша команда продолжала играть дома, и остальные команды также сюда приезжали. Это хорошо, что «Мариуполь» наконец вернулся домой.

Я разговаривал с ребятами, которые раньше играли за «Минай». Плюс я хорошо общаюсь с Остапом Маркевичем и Игорем Шуховцевым.  Поэтому я знаю, что «Мариуполю» было психологически тяжело все время играть на выезде. Но думаю, у «Мариуполя» все будет хорошо. У вас молодая команда, но вы со всем справитесь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности