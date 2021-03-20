Не смогли «обмыть» новый газон. Мариуполь и Минай обошлись без голов

Главный тренер «Мариуполь» Остап Маркевич после крупного поражения в прошлом туре от «Колоса» сделал существенные изменения в стартовом составе. Вместо Кудрика, Стасюка, Топалова, Чеха, Горбунова и Меличенко на поле вышли Гальчук, Кащук, Кирюханцев, Драмбаев и игроки, которые отбыли дисквалификацию - Быков и Танковский. После поражения от «Ингульца» кадровую ротацию сделал и Василий Кобин. Вместо Пиняшко, Ткачука, Шиндера, Кныша, Ковтуна и Милевского в игру вступили Матич, Лопырёнок, Снижко, Ахмедзаде, Малепе (отбыл дисквалификацию) и Петрусенко.

Хозяева поля, вернувшиеся на родной стадион после длительного перерыва, при поддержке болельщиков активнее начали матч и создали несколько угроз у ворот Поповича. Сначала капитан «Мариуполя» Мишнёв пытался ударом сходу завершить передачу партнера, но пробил рядом с рамкой ворот. После передачи Кирюханцева мог отличиться и Очеретько, но вратарь «Миная» парировал удар соперника.

Гости, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, также пытались найти пути взятия ворот азовцев. Имел момент Маембе, который из выгодной позиции пробил мимо рамки ворот. Зато мариупольцы имели еще лучшую возможность изменить нули на табло стадиона, но Попович спасает ворота после удара с нескольких метров Мишнёва, которого вывел на ударную позицию Танковский.

Второй тайм начался очередными атаками хозяев поля, но до опасных моментов дело не доходило. В составе азовцев произошли несколько замен, а отличиться мог лучший бомбардир «Мариуполя» в нынешнем чемпионате Бондаренко, но Артем пробил низом рядом с дальней штангой.

Борьба за мяч шла в основном на подступах к обоим воротам, но из-за неточных завершающих передач и ударов опасных моментов не возникало, При ничейном счете напряжение на поле постоянно нарастало. В одном из моментов мяч попал в руку легионера «Миная» Маембе, но арбитр Абдула посчитал, что все было в рамках правил. Вскоре мог забить победный гол Кулаков, но и Андрею также не хватило точности.

В итоге азовцы в статусе хозяев поля не побеждают в УПЛ уже 7 матчей подряд: две ничьи и шесть поражений. Зато они прервали свой пропускной сериал в чемпионате, который длился в течение 7 матчей - 14 мячей. «Минай» же прервал пропускной клубный рекордный сериал длиной в 10 игр - 22 мяча. Но закарпатцы на полях соперников и дальше не могут отпраздновать первую победу в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Минай» - 0:0



Танковский, 87 – Снижко, 60, Хахлев, 77

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Быков (Мампасси, 64), Кирюханцев – Танковский, Мишнев – Очеретько (Горбунов, 58), Бондаренко (Чех, 74), Кащук (Топалов, 46) – Кулаков.

«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Петрусенко, Снижко (Ткачук, 90+2) – Нуриев, Хахлев (Бойко, 81), Кожанов (Пиняшко, 66) – Ахмедзаде (Шиндер, 66).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



Удары (в створ): 8 (3) – 5 (2)

Угловые: 6 – 7

Оффсайды: 4 – 1.

МАРИУПОЛЬ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 3°C