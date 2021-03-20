19-й тур
Мариуполь
0 : 0
Минай
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не смогли «обмыть» новый газон. Мариуполь и Минай обошлись без голов

Приазовцы набрали второе очко за четыре месяца

  • 20.03.2021 15:54
  • 1397 просмотров
  • 20 комментариев
Не смогли «обмыть» новый газон. Мариуполь и Минай обошлись без голов
© ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполь» Остап Маркевич после крупного поражения в прошлом туре от «Колоса» сделал существенные изменения в стартовом составе. Вместо Кудрика, Стасюка, Топалова, Чеха, Горбунова и Меличенко на поле вышли Гальчук, Кащук, Кирюханцев, Драмбаев и игроки, которые отбыли дисквалификацию - Быков и Танковский. После поражения от «Ингульца» кадровую ротацию сделал и Василий Кобин. Вместо Пиняшко, Ткачука, Шиндера, Кныша, Ковтуна и Милевского в игру вступили Матич, Лопырёнок, Снижко, Ахмедзаде, Малепе (отбыл дисквалификацию) и Петрусенко.

Хозяева поля, вернувшиеся на родной стадион после длительного перерыва, при поддержке болельщиков активнее начали матч и создали несколько угроз у ворот Поповича. Сначала капитан «Мариуполя» Мишнёв пытался ударом сходу завершить передачу партнера, но пробил рядом с рамкой ворот. После передачи Кирюханцева мог отличиться и Очеретько, но вратарь «Миная» парировал удар соперника.

Гости, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, также пытались найти пути взятия ворот азовцев. Имел момент Маембе, который из выгодной позиции пробил мимо рамки ворот. Зато мариупольцы имели еще лучшую возможность изменить нули на табло стадиона, но Попович спасает ворота после удара с нескольких метров Мишнёва, которого вывел на ударную позицию Танковский.

Второй тайм начался очередными атаками хозяев поля, но до опасных моментов дело не доходило. В составе азовцев произошли несколько замен, а отличиться мог лучший бомбардир «Мариуполя» в нынешнем чемпионате Бондаренко, но Артем пробил низом рядом с дальней штангой.

Борьба за мяч шла в основном на подступах к обоим воротам, но из-за неточных завершающих передач и ударов опасных моментов не возникало, При ничейном счете напряжение на поле постоянно нарастало. В одном из моментов мяч попал в руку легионера «Миная» Маембе, но арбитр Абдула посчитал, что все было в рамках правил. Вскоре мог забить победный гол Кулаков, но и Андрею также не хватило точности.

В итоге азовцы в статусе хозяев поля не побеждают в УПЛ уже 7 матчей подряд: две ничьи и шесть поражений. Зато они прервали свой пропускной сериал в чемпионате, который длился в течение 7 матчей - 14 мячей. «Минай» же прервал пропускной клубный рекордный сериал длиной в 10 игр - 22 мяча. Но закарпатцы на полях соперников и дальше не могут отпраздновать первую победу в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Минай» - 0:0

 Танковский, 87 – Снижко, 60, Хахлев, 77

«Мариуполь»: Гальчук – Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Быков (Мампасси, 64), Кирюханцев – Танковский, Мишнев – Очеретько (Горбунов, 58), Бондаренко (Чех, 74), Кащук (Топалов, 46) – Кулаков.

«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Петрусенко, Снижко (Ткачук, 90+2) – Нуриев, Хахлев (Бойко, 81), Кожанов (Пиняшко, 66) – Ахмедзаде (Шиндер, 66).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

Удары (в створ): 8 (3) – 5 (2)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 4 – 1.

МАРИУПОЛЬ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Шони
    online
      Шони, 20.03.2021 16:39
    0
    M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:34
    Село на нск 2-0 столица вот это опустили вас в упл )))))ШпрОт как дела ,что с загашника ещё один акк достал остальные все опустили твои
    бля чувак на тебя уже никто не уделяет внимание, а ты и так тут срачь разносишь МЫ устали от тебя
    Ссылка
    M@ks7777⚒
    online
      M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:34
    -1
    0-7, 20.03.2021 16:32
    Агробизнес опустил , не так ли ?
    Село на нск 2-0 столица вот это опустили вас в упл )))))ШпрОт как дела ,что с загашника ещё один акк достал остальные все опустили твои
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 20.03.2021 16:32
    -1
    M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:25
    Чихвостил ,да ты реально забитый л...о..х.,ты опущен как всегда сам и твой клюб НАроТный
    Агробизнес опустил , не так ли ?
    Ссылка
    M@ks7777⚒
    online
      M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:25
    -2
    adidas777, 20.03.2021 16:16
    Протрезвей максюта
    Я вас с четверга на пятницу до 4 х ночи чихвостил, в одиночку!
    Полистай тему и балаболь, как всегда!
    Вильярель такую команду как Рома, скушает с потрохами!
    Так что не позорься своими комментариями в очередной раз.
    Я понимаю, было бы самим чем похвастаться. А так, молчи уже в тряпочку...
    Не буду тебя Ромой тролить, смысла не вижу лишний раз унижать
    Чихвостил ,да ты реально забитый л...о..х.,ты опущен как всегда сам и твой клюб НАроТный
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:18
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:07
    Поливалки же сделали! Это чтоб перед каждым матчем газон был быстрый для такой техничной команды как Мариуполь
    Я думаю не только для нас, но и для Арендуполя загадка, что у них изменилось на стадионе за год
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 20.03.2021 16:18
    0
    антифутбол
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:16
    0
    M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:07
    Абибоска тупая как дела ,почему спрятался когда вы гола в двух матчах 7 команде Испании не забили
    Протрезвей максюта
    Я вас с четверга на пятницу до 4 х ночи чихвостил, в одиночку!
    Полистай тему и балаболь, как всегда!
    Вильярель такую команду как Рома, скушает с потрохами!
    Так что не позорься своими комментариями в очередной раз.
    Я понимаю, было бы самим чем похвастаться. А так, молчи уже в тряпочку...
    Не буду тебя Ромой тролить, смысла не вижу лишний раз унижать
    Ссылка
    M@ks7777⚒
    online
      M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:11
    -1
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:08
    Стопудовый договорняк, можно было заснуть нахер в 3 часа дня.
    Договорняк, бы заря -динамо ,100%% договорняк
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:08
    -1
    Владимир Копяк, 20.03.2021 16:02
    Баранка должен заинтересоваться этим матчем, попахивает договорняком...
    Стопудовый договорняк, можно было заснуть нахер в 3 часа дня.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:07
    -1
    adidas777, 20.03.2021 16:05
    Это был "новый" газон?
    Из за которого они год дома не играли???
    Полулысое поле и скачущий мяч по кочкам....
    Это какой то позорный позор!
    Поливалки же сделали! Это чтоб перед каждым матчем газон был быстрый для такой техничной команды как Мариуполь
    Ссылка
    M@ks7777⚒
    online
      M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:07
    -2
    adidas777, 20.03.2021 16:05
    Это был "новый" газон?
    Из за которого они год дома не играли???
    Полулысое поле и скачущий мяч по кочкам....
    Это какой то позорный позор!
    Абибоска тупая как дела ,почему спрятался когда вы гола в двух матчах 7 команде Испании не забили
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.03.2021 16:06
    0
    игра была ровна-играли два.... и дальше по тексту..... жаль ток одна команда вылетает из УПЛ.... в 1 лиге лидеры намного нтереснее
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:05
    +2
    Это был "новый" газон?
    Из за которого они год дома не играли???
    Полулысое поле и скачущий мяч по кочкам....
    Это какой то позорный позор!
    Ссылка
    M@ks7777⚒
    online
      M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:03
    0
    maxno, 20.03.2021 15:58
    Арендоуполю место там же .
    Махнноовец на тупи ,,твой Любимый спартак @.нальчик в пердиве в Рашке ,что ты тут ззабыл
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 16:02
    +1
    maxno, 20.03.2021 15:58
    Арендоуполю место там же .
    Согласен
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.03.2021 16:02
    -1
    Баранка должен заинтересоваться этим матчем, попахивает договорняком...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 16:00
    +3
    Реконструкция стадиона-поля??Это год почти не играть шоб от это?Вы серьёзно?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 15:59
    0
    Такое же УГ, как вчерась ЧО, 1925, Николаев и тд... Сплошной пердив. Куда там ещё расширять УПЛ с такими бригадами?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.03.2021 15:58
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 15:56
    Позор Минай. С такой игрой только в пердив
    Арендоуполю место там же .
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 15:56
    +2
    Позор Минай. С такой игрой только в пердив
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 16:00
    +3
    Реконструкция стадиона-поля??Это год почти не играть шоб от это?Вы серьёзно?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.03.2021 15:58
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.03.2021 15:56
    Позор Минай. С такой игрой только в пердив
    Арендоуполю место там же .
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:05
    +2
    Это был "новый" газон?
    Из за которого они год дома не играли???
    Полулысое поле и скачущий мяч по кочкам....
    Это какой то позорный позор!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 15:56
    +2
    Позор Минай. С такой игрой только в пердив
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.03.2021 16:02
    +1
    maxno, 20.03.2021 15:58
    Арендоуполю место там же .
    Согласен
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 20.03.2021 16:39
    0
    M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:34
    Село на нск 2-0 столица вот это опустили вас в упл )))))ШпрОт как дела ,что с загашника ещё один акк достал остальные все опустили твои
    бля чувак на тебя уже никто не уделяет внимание, а ты и так тут срачь разносишь МЫ устали от тебя
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:18
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 16:07
    Поливалки же сделали! Это чтоб перед каждым матчем газон был быстрый для такой техничной команды как Мариуполь
    Я думаю не только для нас, но и для Арендуполя загадка, что у них изменилось на стадионе за год
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 20.03.2021 16:18
    0
    антифутбол
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 16:16
    0
    M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:07
    Абибоска тупая как дела ,почему спрятался когда вы гола в двух матчах 7 команде Испании не забили
    Протрезвей максюта
    Я вас с четверга на пятницу до 4 х ночи чихвостил, в одиночку!
    Полистай тему и балаболь, как всегда!
    Вильярель такую команду как Рома, скушает с потрохами!
    Так что не позорься своими комментариями в очередной раз.
    Я понимаю, было бы самим чем похвастаться. А так, молчи уже в тряпочку...
    Не буду тебя Ромой тролить, смысла не вижу лишний раз унижать
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.03.2021 16:06
    0
    игра была ровна-играли два.... и дальше по тексту..... жаль ток одна команда вылетает из УПЛ.... в 1 лиге лидеры намного нтереснее
    Ссылка
    M@ks7777⚒
    online
      M@ks7777⚒, 20.03.2021 16:03
    0
    maxno, 20.03.2021 15:58
    Арендоуполю место там же .
    Махнноовец на тупи ,,твой Любимый спартак @.нальчик в пердиве в Рашке ,что ты тут ззабыл
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 15:59
    0
    Такое же УГ, как вчерась ЧО, 1925, Николаев и тд... Сплошной пердив. Куда там ещё расширять УПЛ с такими бригадами?
    Ссылка
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