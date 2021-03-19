В субботу, 20 марта, «Мариуполь» после длительного перерыва вновь проведет матч УПЛ на родном стадионе, принимая «Минай». Последний раз азовцы играли на стадионе имени Владимира Бойко еще 12 июля 2020 года, встречаясь с «Олимпиком».

Турнирные пути соперники ранее пересекались лишь однажды, когда 17 октября прошлого года команды встретились в Ужгороде, в матче первого круга нынешнего чемпионата. Тогда победу гостям принес точный удар с «точки» Артема Бондаренко на второй компенсированной к основному времени минуте - 1:0. Для «Миная», кстати, это было первое домашнее поражение в УПЛ.

Азовцы надеются на победу и после длительного отсутствия на реконструированном стадионе. К тому же, «Мариуполь» в этом году еще не побеждал, потерпев четыре поражения и сыграв вничью с «Днепром-1». А последний раз подопечные Остапа Маркевича праздновали викторию в чемпионате еще 27 ноября прошлого года в игре со «Львовом». В новом году также еще не побеждал и «Минай», потерпев в пяти матчах пять поражений. Подопечные Василия Кобина пропускают голы в УПЛ с 7 ноября прошлого года в течение рекордных для клуба 10 игр - 22 мяча. Пропускной сериал азовцев также затянулся и длится уже восемь матчей подряд - 14 мячей.

В субботней игре в составе «Миная» не сможет выйти на поле один из новичков закарпатского клуба во время зимнего перерыва в чемпионате Даниил Карась, который в прошлом туре был удален с поля. С другой стороны, не сможет помочь азовцам травмированный Даниил Сикан. Зато с особым настроением готовится к игре новичок «Мариуполя» Кирилл Меличенко. который в первом круге нынешнего чемпионата выступал именно в составе «Миная».

Арбитром матча назначен харьковчанин Анатолий Абдула, для которого это будет юбилейная, 130-я, игра в чемпионатах. «Мариуполь» при судействе Абдулы провел в УПЛ уже 15 матчей: 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Игра с участием «Миная» станет для Абдулы лишь второй, а в дебютной встрече закарпатцы в нынешнем сезоне на выезде уступили от «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнёв, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков.

«Минай»: Попович, Ковтун, Маембе, Лопырёнок, Пиняшко, Шиндер, Ткачук, Кожанов, Нуриев, Кныш, Милевский.

20 марта, суббота