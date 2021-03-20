КОПОЛОВЕЦ: «Клубное руководство никаких ультиматумов Кобину не ставило»

Спортивный директор ФК «Минай» Михаил Кополовец прокомментировал информацию о том, что в случае, если команда из Закарпатья не победит в Мариуполе (встреча закончилась со счетом 0:0), главному тренеру Василию Кобину не избежать отставки.



«Перед отъездом в Мариуполь я разговаривал с президентом ФК, его заместителем, и они проинформировали, что никто никаких ультиматумов Василию Кобину не ставил.



Конечно, мы рассчитывали на старте второй части сезона набрать больше очков. Нужно отдать должное нашему главному тренеру, который допускает, что не обошлось и без его ошибок. Однако, на мой взгляд, были и веские объективные причины, повлиявшие негативно на игру «Миная» сразу после возобновления чемпионата. К сожалению, по разным причинам мы потеряли сразу несколько защитников, что сразу сказалось на сбалансированности командных действий. Но, повторяю, кредит доверия к Василию Кобину не исчерпан. Он продолжает руководить «Минаем». Во время мартовской паузы в чемпионате постараемся общими усилиями оперативно устранить уязвимые места», – сказал Кополовец.