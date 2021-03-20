Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Осадок есть. Впереди предстоит много работы»

Наставник «Олимпика» прокомментировал поражение «Ворскле» (0:3)

  • 20.03.2021 22:00
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Осадок есть. Впереди предстоит много работы»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Для Юрия Калитвинцева поражение от «Ворсклы» стало четвертым подряд во главе команды.

«С одной стороны после 0:3 тяжело комментировать игру, с другой – не очень. Хорошая игра была с обоих сторон. Если абстрагироваться от счета, то я доволен командой. Ребята старались выполнять то, что мы просили. Пропущенные мячи мы разберем. В принципе, там понятно, что случилось – были ошибки. Самое главное, что не бросили играть. Второе – при игре равных соперников нужно более ответственно относиться к голевым моментам и строже играть в обороне. Осадок есть, но впереди нам предстоит много работы. Постараемся через работу исправлять то, что плохо и улучшать, то что хорошо.

Удивила ли схема «Ворсклы» с четырьмя защитниками? Дело не в количестве, а в качестве. Мы видели, как они играли и в три центральных защитника, и в четыре защитника. Для нас проблемы не было. Но и мы им проблем по счету тоже не создали. Мы, получив их состав, были готовы, что они могут сыграть по этой схеме», - сказал Калитвинцев.

«Олимпик» после 18-ти туров идет на 10-м месте в турнирной таблице, имея 17 очков в активе.

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Источник — Sport.ua

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