Карпаты Львов единолично стали худшей командой Второй лиги

Состоялись матчи 13-й тура в Группе А во Второй лиге. В битве аутсайдеров сошлись винницкая Нива и львовские Карпаты. Матч получился щедрым на голы и победу благодарю дублю 28-летнего президента команды Артура Загорулько добыли хозяева.

После этого матча Карпаты с 4-мя очками остались последними, а Нива теперь опережает их на 5 очков. В Группе Б Николаев-2 сыграл вничью с Ярудом 1:1 и набрал 5 очков.

Таким образом, Карпаты Львов по итогам этого тура стали худшей командой Второй лиги. А серия поражений Карпат достигла уже 6 матчей.

Напомним, что еще в прошлом сезоне Карпаты выступали в Премьер-лиге.

«Нива В» - «Карпаты Львов» - 4:2

Голы: Загорулько 8', 70', Калитов 40', Браславский 87' - Береза 21', Сущак 30'.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА