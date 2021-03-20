13-й тур
Нива В
4 : 2
Карпаты Львов
20.03.2021, FT

Карпаты Львов единолично стали худшей командой Второй лиги

В матче аутсайдеров они уступили Ниве

  • 20.03.2021 18:50
  • 1235 просмотров
  • 2 комментария
Карпаты Львов единолично стали худшей командой Второй лиги
© Нива Винница/ Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-й тура в Группе А во Второй лиге. В битве аутсайдеров сошлись винницкая Нива и львовские Карпаты. Матч получился щедрым на голы и победу благодарю дублю 28-летнего президента команды Артура Загорулько добыли хозяева.

После этого матча Карпаты с 4-мя очками остались последними, а Нива теперь опережает их на 5 очков. В Группе Б Николаев-2 сыграл вничью с Ярудом  1:1 и набрал 5 очков.

Таким образом, Карпаты Львов по итогам этого тура стали худшей командой Второй лиги. А серия поражений Карпат достигла уже 6 матчей.

Напомним, что еще в прошлом сезоне Карпаты выступали в Премьер-лиге.

«Нива В» - «Карпаты Львов» - 4:2
Голы: Загорулько 8', 70', Калитов 40', Браславский 87' - Береза 21', Сущак 30'.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 19:00
    -2
    Верните их в УПЛ, пока они не стали аматорами!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 18:56
    -2
    А кто там президент???
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности