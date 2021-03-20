Карпаты Львов единолично стали худшей командой Второй лиги

Состоялись матчи 13-й тура в Группе А во Второй лиге. В битве аутсайдеров сошлись винницкая Нива и львовские Карпаты. Матч получился щедрым на голы и победу благодарю дублю 28-летнего президента команды Артура Загорулько добыли хозяева.
После этого матча Карпаты с 4-мя очками остались последними, а Нива теперь опережает их на 5 очков. В Группе Б Николаев-2 сыграл вничью с Ярудом 1:1 и набрал 5 очков.
Таким образом, Карпаты Львов по итогам этого тура стали худшей командой Второй лиги. А серия поражений Карпат достигла уже 6 матчей.
Напомним, что еще в прошлом сезоне Карпаты выступали в Премьер-лиге.
«Нива В» - «Карпаты Львов» - 4:2
Голы: Загорулько 8', 70', Калитов 40', Браславский 87' - Береза 21', Сущак 30'.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.