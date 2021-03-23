ВИДЕО. Все против них. Собака помешала игроку Карпат разыграть угловой

Забавный эпизод из матча Второй лиги

  • 23.03.2021 09:53
  • 208 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Все против них. Собака помешала игроку Карпат разыграть угловой
© ФК Карпаты Львов

В матче 13-го тура в Группе А во Второй лиге «Нива В» обыграла «Карпаты Львов» в результативном матче (4:2).
 
На 16-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игрок гостей Олег Береза должен был подавать угловой, но ему помешала собака, которая проявила интерес к мячу. Лайнсмен показал главному арбитру, что нужно приостановить матч, но пес быстро покинул поле и позволил футболистам продолжить встречу.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 10:02
    0
    Бывает.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:01
    -2
    Доречі, Нива В виї.....бала каЛ... Хто їх ще не тра.....хав?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:00
    -2
    Вівці в вже пси ганяють... Позорище!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 10:02
    0
    Бывает.
    Ссылка
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