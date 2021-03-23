ВИДЕО. Все против них. Собака помешала игроку Карпат разыграть угловой

В матче 13-го тура в Группе А во Второй лиге «Нива В» обыграла «Карпаты Львов» в результативном матче (4:2).
На 16-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игрок гостей Олег Береза должен был подавать угловой, но ему помешала собака, которая проявила интерес к мячу. Лайнсмен показал главному арбитру, что нужно приостановить матч, но пес быстро покинул поле и позволил футболистам продолжить встречу.
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Источник — Sport.ua
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