ВИДЕО. Все против них. Собака помешала игроку Карпат разыграть угловой

В матче 13-го тура в Группе А во Второй лиге «Нива В» обыграла «Карпаты Львов» в результативном матче (4:2).



На 16-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев игрок гостей Олег Береза должен был подавать угловой, но ему помешала собака, которая проявила интерес к мячу. Лайнсмен показал главному арбитру, что нужно приостановить матч, но пес быстро покинул поле и позволил футболистам продолжить встречу.