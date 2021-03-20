В воскресенье, 21 марта, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» будет принимать «Александрию».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадине «Зирка», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 14:00.

«Ингулец» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Александрия», за которой можно следить здесь.