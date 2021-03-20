В воскресенье, 21 марта, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать львовский «Рух».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий даст стартовый свисток в 17:00.

«Динамо» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Рух», за которой можно следить здесь.