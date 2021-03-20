Вторая лига. Дубль Худобяка принес Карпатам из Галича победу над Черниговом

Состоялись три матча 13-й тура в Группе А во Второй лиге.
«Буковина» на выезде обыграла «Оболонь-2», «Карпаты Галич» победили «Чернигов», а «Карпаты» проиграли винницкой «Ниве».
Вторая лига. Группа А, 13-й тур
«Оболонь-2» - «Буковина» - 0:1
Гол Козлов 14'.
«Нива В» - «Карпаты Львов» - 4:2
Голы: Загорулько 8', 70', Калитов 40', Браславский 87' - Береза 21', Сущак 30'.
«Чернигов» - «Карпаты Галич» - 1:3
Голы: Мироненко 45+1 '- Семчук 33', Худобяк 87', 90+1'.
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Источник — Sport.ua
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