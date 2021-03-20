Оболонь-2 — Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 20 марта, состоится поединок 13-го тура группы А Второй лиги Украины, в котором «Оболонь-2» примет «Буковину».
Прямая трансляция встречи начнется в 13:00 по киевскому времени.
События матча
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Козлов (Буковина).
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Источник — ФК Оболонь
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