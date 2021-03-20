В воскресенье, 21 марта, в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» встретится с донецким «Шахтером».
Встреча пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00.
ПФК «Львов» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Шахтер» покажет телеканал «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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