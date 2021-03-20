Остап МАРКЕВИЧ: «Рады, что Мариуполь вернулся домой, но поле не готово»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против «Миная». Команда впервые за длительное время вернулась на свой стадион из-за замены газона.

«Правила по поводу руки в штрафной прописаны настолько двояко...Мяч встретил руку, рука встретила мяч - не знаю. Сложно оценить. Какая же игра ничейная? По моментам она совсем не ничейная, у нас было минимум три верных момента, которые нужно было реализовать. У нас есть неприятная серия, мы стараемся, хотим. Рады, что мы вернулись домой, но поле не готово сейчас, чтобы играть быстро. Нужно время газону, а то совсем песок. Хорошо, что сейчас есть пауза 3 недели. И поле наберет кондиции, и команда их наберет».

«Отец на матче? Было так спланировано, что Мирон Маркевич хотел приехать на наш первый матч домашний. Приехал поддержать, пообщаться. Он соскучился по работе», - сказал Маркевич.