Остап МАРКЕВИЧ: «Рады, что Мариуполь вернулся домой, но поле не готово»

Тренер прокомментировал ничью в матче УПЛ

  • 20.03.2021 16:48
  • 960 просмотров
  • 3 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Рады, что Мариуполь вернулся домой, но поле не готово»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против «Миная». Команда впервые за длительное время вернулась на свой стадион из-за замены газона.

«Правила по поводу руки в штрафной прописаны настолько двояко...Мяч встретил руку, рука встретила мяч - не знаю. Сложно оценить. Какая же игра ничейная? По моментам она совсем не ничейная, у нас было минимум три верных момента, которые нужно было реализовать. У нас есть неприятная серия, мы стараемся, хотим. Рады, что мы вернулись домой, но поле не готово сейчас, чтобы играть быстро. Нужно время газону, а то совсем песок. Хорошо, что сейчас есть пауза 3 недели. И поле наберет кондиции, и команда их наберет».

«Отец на матче? Было так спланировано, что Мирон Маркевич хотел приехать на наш первый матч домашний. Приехал поддержать, пообщаться. Он соскучился по работе», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 17:51
    +1
    Хоть бы батю не палил сынуля
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 17:50
    0
    А-а-а, так он не работает, а денежку получает, притом не слабую!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.03.2021 17:11
    0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 17:51
    +1
    Хоть бы батю не палил сынуля
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 17:50
    0
    А-а-а, так он не работает, а денежку получает, притом не слабую!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.03.2021 17:11
    0
    Ссылка
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