Саутгемптон - первый полуфиналист Кубка Англии

«Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка Англии спокойно разобрался с «Борнмутом» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.
Команда вышла в 1/2 финала Кубка второй раз с 2018 года.
Позже сегодня сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити», а завтра сразятся «Челси» - «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/4 финала
Борнмут - Саутгемптон 0:3
Голы: Дженепо, 37, Редмонд, 45, 59
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Источник — Sport.ua
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