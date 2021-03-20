Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон - первый полуфиналист Кубка Англии

Команда уверенно вышла в 1/2 финала

  • 20.03.2021 16:07
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Саутгемптон - первый полуфиналист Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка Англии спокойно разобрался с «Борнмутом» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.

Команда вышла в 1/2 финала Кубка второй раз с 2018 года.

Позже сегодня сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити», а завтра сразятся «Челси» - «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/4 финала

Борнмут - Саутгемптон 0:3
Голы: Дженепо, 37, Редмонд, 45, 59

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Источник — Sport.ua

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