Саутгемптон - первый полуфиналист Кубка Англии

«Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка Англии спокойно разобрался с «Борнмутом» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.

Команда вышла в 1/2 финала Кубка второй раз с 2018 года.

Позже сегодня сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити», а завтра сразятся «Челси» - «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/4 финала

Борнмут - Саутгемптон 0:3

Голы: Дженепо, 37, Редмонд, 45, 59