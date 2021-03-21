В поединке 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Саутгемптон» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:3
Голы: Дженело, 37, Редмонд, 45, 59
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Редмонд (Саутгемптон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Редмонд (Саутгемптон).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дженепо (Саутгемптон).
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Источник — ФК Саутгемптон
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