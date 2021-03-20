«Колос» в Коваливке на стадионе «Колос» принимает луганскую «Зарю» в поединке 19-го тура чемпионата Украины. Матч состоится 21.03.2021. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
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Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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