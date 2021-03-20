«Колос» в Коваливке на стадионе «Колос» принимает луганскую «Зарю» в поединке 19-го тура чемпионата Украины. Матч состоится 21.03.2021. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».

«Колос» – «Львов». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

