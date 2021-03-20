В матче 17-го тура Первой лиги Украины «Агробизнес» из Волочиска на выезде обыграл херсонский «Кристалл» со счетом 4:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Немтинов (Агробизнес).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Агробизнес).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Арсен Слотюк (Агробизнес).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шаповал (Агробизнес).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Тарасенко (Кристалл Х).
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Источник — Sport.ua
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