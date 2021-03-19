Первая лига. Черноморец и Агробизнес добыли победы и продолжают лидировать

Первыми матчами игрового дня в Первой лиге стали поединки с участием лидеров «Черноморца» и «Агробизнеса».

«Черноморец» обыграл «Горняк-Спорт» и добыл третью кряду победу. Одесская команда набрала 37 очков.

На три пункта меньше при матче в запасе у «Агробизнеса», который оказался сильнее «Кристалла».

Первая лига. 17-й тур

Горняк-Спорт - Черноморец 0:1

Гол: Сухоручко, 74

Кристалл - Агробизнес 1:4

Голы: Тарасенко, 10 - Шаповал, 16, Слотюк, 34, Когут, 66, Немтинов, 90