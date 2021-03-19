Первая лига. Черноморец и Агробизнес добыли победы и продолжают лидировать

Претенденты на выход в УПЛ

  • 19.03.2021 15:55
  • 442 просмотра
  • 1 комментарий
Первая лига. Черноморец и Агробизнес добыли победы и продолжают лидировать
© fcab.com.ua

Первыми матчами игрового дня в Первой лиге стали поединки с участием лидеров «Черноморца» и «Агробизнеса».

«Черноморец» обыграл «Горняк-Спорт» и добыл третью кряду победу. Одесская команда набрала 37 очков.

На три пункта меньше при матче в запасе у «Агробизнеса», который оказался сильнее «Кристалла».

Первая лига. 17-й тур

Горняк-Спорт - Черноморец 0:1
Гол: Сухоручко, 74

Кристалл - Агробизнес 1:4
Голы: Тарасенко, 10 - Шаповал, 16, Слотюк, 34, Когут, 66, Немтинов, 90

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.03.2021 16:07
    0
    За первые два места теперь уже ясно кто поборется. А за третье намечается интереснейшая битва Оболони, Металлиста и Вереса.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.03.2021 16:07
    0
    За первые два места теперь уже ясно кто поборется. А за третье намечается интереснейшая битва Оболони, Металлиста и Вереса.
    Ссылка
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