Первая лига. Черноморец и Агробизнес добыли победы и продолжают лидировать

Первыми матчами игрового дня в Первой лиге стали поединки с участием лидеров «Черноморца» и «Агробизнеса».
«Черноморец» обыграл «Горняк-Спорт» и добыл третью кряду победу. Одесская команда набрала 37 очков.
На три пункта меньше при матче в запасе у «Агробизнеса», который оказался сильнее «Кристалла».
Первая лига. 17-й тур
Горняк-Спорт - Черноморец 0:1
Гол: Сухоручко, 74
Кристалл - Агробизнес 1:4
Голы: Тарасенко, 10 - Шаповал, 16, Слотюк, 34, Когут, 66, Немтинов, 90
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Источник — Sport.ua
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