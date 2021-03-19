Кристалл — Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 19 марта, состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины, в котором херсонский «Кристалл» примет «Агробизнес».
Матч состоится в Херсоне на стадионе «Кристалл». Прямая трансляция встречи начнется в 14:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Кристалл Херсон
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