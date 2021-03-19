Вячеслав ШЕВЧУК: «Я ждал от Шахтера большего»

Специалист – о вылете «горняков» из Лиги Европы

  • 19.03.2021 22:42
  • 491 просмотр
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Я ждал от Шахтера большего»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«После первого матча, который состоялся в Риме, я не ждал камбэка. В том состоянии, в котором находится Шахтер сейчас, это было бы сложно сделать. Однако я ожидал изменения в стартовом составе, что и произошло.

Я ожидал увидеть Тете и Соломона, так как они провели великолепные последние 30 минут в матче с Десной. Это будущее Шахтера, Каштру правильно сделал, что поставил их в старт. Игра это показала.

Первый тайм в исполнении Шахтера был наверное лучшим в этом сезоне. Я впервые увидел, чтобы Шахтер на протяжении 45 минут оказывал очень хорошее давление. Был высокий прессинг, хороший контрпрессинг, были надежны в обороне. Команда была достаточно компактной. Первый тайм оказался очень энергозатратным для Шахтера, что сказалось на втором тайме. Во второй половине уже не хватило силенок, не хватило физической подготовки, которая была в первом тайме. Плюс перестроилась Рома.

Во втором тайме Рома начала играть выше, стала оказывать больше давления. В начале второго тайма при потере концентрации в обороне, Рома забивает мяч, потом сразу опять два момента, практически стопроцентных. Однако потом забил Шахтер.

Конечно, для Жуниора это очень важный мяч, потому что он после коронавируса потерял психологическую устойчивость. После этого, я думаю, его прорвет. 

Хотел бы отметить в эпизоде с забитым голом отличную передачу на дальнюю в исполнении Тете. Очень круто, что Патрик сбрасывает, а не бьет по воротам, как многие игроки это делают. У него была неудобная позиция, он сбросил вдоль, и Жуниор здорово в подкате прямо загоняет этот мяч в ворота.

Рома перестроилась. Они стали выше играть, появился более средний и высокий прессинг. Плюс командная игра в обороне Шахтера. Шахтер в обороне должен все таи отбирать мяч. Мы знаем, что Степаненко играет ключевую роль, но он не может один отбирать мяч, когда он на поле. Должна вся команда реагировать на отбор мяча, а не просто стоять в позиции. 

Был отличный момент с прорывом Матвиенко в штрафную площадку. Для меня там был пенальти. Но мы должны понимать - вот такое судейство и в Лиге Европы.

Считаю, что если Шахтер был бы в оптимальных кондициях, как в физических, так и в психологических, тот Шахтер, который был в прошлом сезоне, то эту Рому обыграли бы без проблем.

Если оценивать этот евросезон по пятибалльной шкале, то это тройка. Я ждал от Шахтера большего. Хочу, чтобы Шахтер показывал более зрелищный футбол», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.03.2021 23:35
    0
    А я не чекав
    Ссылка
    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 19.03.2021 23:26
    0
    Майкон и Витао просто провалили матч, а Каштру меняет Патрика- лучшего игрока Шахты на данный момент. До этого матча я был лучшего мнения о Каштру..
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:02
    +2
    Так,а что Слава,как топить за Шахту на ФУТБОЛАХ с Денисовым и Леоненко (о молодцы,как отдал,вот замкнул) А тут недоволен,а что ты хотел или что Вы ожидали,ану пусть Леон что-то ПРИТРУСИТ(типа нехватило опыта,молодость)
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:02
    +2
    Так,а что Слава,как топить за Шахту на ФУТБОЛАХ с Денисовым и Леоненко (о молодцы,как отдал,вот замкнул) А тут недоволен,а что ты хотел или что Вы ожидали,ану пусть Леон что-то ПРИТРУСИТ(типа нехватило опыта,молодость)
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.03.2021 23:35
    0
    А я не чекав
    Ссылка
    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 19.03.2021 23:26
    0
    Майкон и Витао просто провалили матч, а Каштру меняет Патрика- лучшего игрока Шахты на данный момент. До этого матча я был лучшего мнения о Каштру..
    Ссылка
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